ATP Finals 2025 LIVE: Musetti reagisce da leone!

Controbreak Musetti!
Che reazione del carrarino, che prima piazza una risposta lungolinea, poi trova un lob millimetrico e infine un dritto in cross che atterra in campo.
De Minaur ad un passo dal successo
Game bellissimo quello che si è appena concluso, con Lorenzo Musetti portatosi a 30-30 con Alex de Minaur. A quel punto i due si sono resi protagonisti di uno scambio spettacolare con tweener del carrarino e chiuso da uno smash dell’aussie in cui entrambi sono terminati a terra. Il classe 1999, però, ha chiuso con un ace.
4-2 per de Minaur nel 3° set!
Vive di alti e bassi Lorenzo Musetti, in grado di giocare e vincere lunghi scambi nonostante la fatica nelle gambe e pochi secondi più tardi di sbagliare malamente qualche risposta.
Sempre avanti de Minaur
Il gioco è ripartito e Alex de Minaur ha annullato subito una palla break, affidandosi al servizio. Per Lorenzo Musetti rischia di farsi durissima.
Gioco fermo sul 2-1 40-40
Il giudice di sedia ha fermato il gioco perché è necessario portare fuori uno spettatore. Da capire il motivo
Parte subito forte de Minaur!
Break in avvio di 3° set per l’australiano, che pronti via si porta subito in vantaggio. Sta sbagliando tanto comunque Lorenzo Musetti, che è calato rispetto al primo set.
Alex de Minaur vince il 2° set!
L’australiano chiude il secondo parziale affidandosi al servizio e ai primi colpi in uscita. Rimpianti per Lorenzo Musetti, che sul 30-15 per l’avversario avrebbe potuto portarsi in parità ed ha invece sbagliato la direzione del passante a campo aperto.
Break de Minaur!
Lorenzo Musetti fatica tantissimo in questo game, concede ad Alex de Minaur di scendere a rete e di chiudere al meglio i punti. Infine sulla palla break perde uno scambio lunghissimo affossando il rovescio a rete.
3-2 per de Minaur
Game che filano via piuttosto lisci in questa fase di gioco. L’australiano continua a condurre nel set.
Sbaglia tanto de Minaur
Continua a commettere errori piuttosto marchiani Alex de Minaur, che si fa recuperare uno smash da posizione complicatissima da Lorenzo Musetti e poi manda in corridoio lo schiaffo successivo. Buon per lui che anche il carrarino non gioca un game memorabile.
1-1 nel 2° set!
Buon turno di battuta di Lorenzo Musetti, che perde giusto il primo punto, ma approfitta dei gratuiti di Alex de Minaur. Quello sul 40-15, in smash a pochi passi dalla rete, è davvero gravissimo.
Musetti spreca subito 3 palle break
Il game si apre con un passante non contenuto da Alex de Minaur, cui fa seguito una buona prima e uno smash di Lorenzo Musetti. L’errore in lunghezza dell’aussie porta l’azzurro ad avere due palle break, annullate prontamente dal suo avversario. Purtroppo anche la terza, ottenuta con una risposta fulminante lungolinea, finisce in un nulla di fatto.
Musetti vince il primo set!
Parte malissimo il carrarino, che commette un gratuito nel primo punto e poi fa doppio fallo – il terzo del match. Grave anche il non forzato di Alex de Minaur sullo 0-30, mentre il punto successivo è l’emblema della crescita di ‘Muso’ anche sul lato del dritto. L’ace e la prima solida mettono il punto esclamativo sul set.
Musetti va a servire per il set!
Bravissimo Lorenzo Musetti, che approfitta di qualche errore di troppo di Alex de Minaur e si porta sul 15-40. A quel punto arrivano un paio di non forzati suoi nel tentativo di uscire dallo scambio, ma l’aussie gli concede altre due palle break. E sulla seconda arriva il punto esclamativo di ‘Muso’.
Musetti risponde colpo su colpo
Continua il botta e risposta tra Alex de Minaur e il carrarino, che sta lottando contro un avversario onnipresente.
5-4 per de Minaur nel 1° set
Tiene bene al servizio anche Alex de Minaur, che fino a questo momento, al di là di quella palla break concessa ed annullata, non ha rischiato molto a dire la verità.
Si entra nella fase calda del set
Game tenuto a ’15’ da Lorenzo Musetti, che non ha rischiato davvero nulla. Bene con il rovescio, ma di questo abbiamo già parlato, altrettanto bene con servizio e dritto.
Prima palla break dopo 23′
Lorenzo Musetti è in giornata sì con il rovescio e ancora una volta il primo punto del game arriva con quel colpo. Ci sarebbe la possibilità di prendere un leggero vantaggio, ma Alex de Minaur sfrutta a suo favore un tocco del nastro. La prima palla break arriva dopo 23′ ed è frutto ancora del miglior colpo del carrarino, che poi si fa ‘schiacchiare’ dal servizio del suo avversario.
Musetti rimane attaccato a de Minaur
Continua a fare magie con il rovescio Lorenzo Musetti, che parte subito avanti nel game. Seguono due risposte fuori misura, intervallate da un doppio fallo – il secondo in questo inizio di set – e un dritto di Alex de Minaur fuori di millimetri.
Ancora nessuna palla break!
Lorenzo Musetti vince un bellissimo primo scambio, mandando da una parte all’altra del campo l’australiano con le sue traiettorie di rovescio. Il classe 1999, in ogni caso, riesce a riprendersi e con il servizio rimonta nel game.
Tutto in parità nel set
Il carrarino parte con una buona prima e prosegue con una chiusura a rete di rovescio, cui seguono un doppio fallo e un colpo affossato a rete. Torna a funzionare la prima e ‘Muso’ toglie le castagne dal fuoco.
Conduce de Minaur 2-1
L’australiano trova due prime consistenti, non contenute in risposta da Lorenzo Musetti. Nonostante un paio di punti concessi il classe 1999 si porta comunque in vantaggio in questo avvio di set.
E parte bene anche Musetti!
Risponde immediatamente il carrarino, che trova una buona continuità con la prima di servizio e vince i punti derivanti da scambi più lunghi. Finora si è comunque giocato poco.
Parte subito bene de Minaur
Comincia al meglio l’australiano, che piazza due ace e non fa quasi mai partire lo scambio con Lorenzo Musetti. Primo game filato via liscio.
Si parte!
Lorenzo Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Comincia ora il match della seconda giornata del Group Jimmy Connors tra l’azzurro ed Alex de Minaur.
Amiche ed amici di Ubitennis, buonasera e benvenuti/e alla diretta LIVE scritta del match tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, valevole per la 2^ giornata del Group Jimmy Connors. Il carrarino si gioca le residue speranze di poter proseguire il proprio cammino contro Alex de Minaur, uscito sconfitto all’esordio contro Carlos Alcaraz.
- ATP Finals, Cash e Glasspool n° 1 nel doppio a fine anno
- ATP Finals, Alcaraz: “Ho pensato al ranking a inizio match. Io come un portiere in alcune fasi”
- Gianni Minoli: “Ho ammirato Panatta, poi Nadal e ora Sinner”
- ATP Finals 2025 LIVE: Musetti reagisce da leone!
- ATP Finals, Fritz: “Soffro di tendinite al ginocchio. A volte non ho fatto abbastanza”