ATP Finals 2025 LIVE: Musetti reagisce da leone!

Segui con noi la diretta LIVE scritta del secondo impegno di Lorenzo Musetti alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino contro Alex de Minaur

Di Redazione
7 min ago11/11/2025 23:11

Controbreak Musetti!

Che reazione del carrarino, che prima piazza una risposta lungolinea, poi trova un lob millimetrico e infine un dritto in cross che atterra in campo.

12 min ago11/11/2025 23:06

De Minaur ad un passo dal successo

Game bellissimo quello che si è appena concluso, con Lorenzo Musetti portatosi a 30-30 con Alex de Minaur. A quel punto i due si sono resi protagonisti di uno scambio spettacolare con tweener del carrarino e chiuso da uno smash dell’aussie in cui entrambi sono terminati a terra. Il classe 1999, però, ha chiuso con un ace.

25 min ago11/11/2025 22:53

4-2 per de Minaur nel 3° set!

Vive di alti e bassi Lorenzo Musetti, in grado di giocare e vincere lunghi scambi nonostante la fatica nelle gambe e pochi secondi più tardi di sbagliare malamente qualche risposta.

37 min ago11/11/2025 22:41

Sempre avanti de Minaur

Il gioco è ripartito e Alex de Minaur ha annullato subito una palla break, affidandosi al servizio. Per Lorenzo Musetti rischia di farsi durissima.

45 min ago11/11/2025 22:34

Gioco fermo sul 2-1 40-40

Il giudice di sedia ha fermato il gioco perché è necessario portare fuori uno spettatore. Da capire il motivo

1 hr 1 min ago11/11/2025 22:17

Parte subito forte de Minaur!

Break in avvio di 3° set per l’australiano, che pronti via si porta subito in vantaggio. Sta sbagliando tanto comunque Lorenzo Musetti, che è calato rispetto al primo set.

1 hr 8 min ago11/11/2025 22:11

Alex de Minaur vince il 2° set!

L’australiano chiude il secondo parziale affidandosi al servizio e ai primi colpi in uscita. Rimpianti per Lorenzo Musetti, che sul 30-15 per l’avversario avrebbe potuto portarsi in parità ed ha invece sbagliato la direzione del passante a campo aperto.

1 hr 12 min ago11/11/2025 22:07

Break de Minaur!

Lorenzo Musetti fatica tantissimo in questo game, concede ad Alex de Minaur di scendere a rete e di chiudere al meglio i punti. Infine sulla palla break perde uno scambio lunghissimo affossando il rovescio a rete.

1 hr 23 min ago11/11/2025 21:55

3-2 per de Minaur

Game che filano via piuttosto lisci in questa fase di gioco. L’australiano continua a condurre nel set.

2 hr 32 min ago11/11/2025 21:46

Sbaglia tanto de Minaur

Continua a commettere errori piuttosto marchiani Alex de Minaur, che si fa recuperare uno smash da posizione complicatissima da Lorenzo Musetti e poi manda in corridoio lo schiaffo successivo. Buon per lui che anche il carrarino non gioca un game memorabile.

2 hr 36 min ago11/11/2025 21:42

1-1 nel 2° set!

Buon turno di battuta di Lorenzo Musetti, che perde giusto il primo punto, ma approfitta dei gratuiti di Alex de Minaur. Quello sul 40-15, in smash a pochi passi dalla rete, è davvero gravissimo.

2 hr 42 min ago11/11/2025 21:36

Musetti spreca subito 3 palle break

Il game si apre con un passante non contenuto da Alex de Minaur, cui fa seguito una buona prima e uno smash di Lorenzo Musetti. L’errore in lunghezza dell’aussie porta l’azzurro ad avere due palle break, annullate prontamente dal suo avversario. Purtroppo anche la terza, ottenuta con una risposta fulminante lungolinea, finisce in un nulla di fatto.

2 hr 50 min ago11/11/2025 21:28

Musetti vince il primo set!

Parte malissimo il carrarino, che commette un gratuito nel primo punto e poi fa doppio fallo – il terzo del match. Grave anche il non forzato di Alex de Minaur sullo 0-30, mentre il punto successivo è l’emblema della crescita di ‘Muso’ anche sul lato del dritto. L’ace e la prima solida mettono il punto esclamativo sul set.

2 hr 58 min ago11/11/2025 21:20

Musetti va a servire per il set!

Bravissimo Lorenzo Musetti, che approfitta di qualche errore di troppo di Alex de Minaur e si porta sul 15-40. A quel punto arrivano un paio di non forzati suoi nel tentativo di uscire dallo scambio, ma l’aussie gli concede altre due palle break. E sulla seconda arriva il punto esclamativo di ‘Muso’.

2 hr 60 min ago11/11/2025 21:19

Musetti risponde colpo su colpo

Continua il botta e risposta tra Alex de Minaur e il carrarino, che sta lottando contro un avversario onnipresente.

2 hr 5 min ago11/11/2025 21:13

5-4 per de Minaur nel 1° set

Tiene bene al servizio anche Alex de Minaur, che fino a questo momento, al di là di quella palla break concessa ed annullata, non ha rischiato molto a dire la verità.

2 hr 8 min ago11/11/2025 21:10

Si entra nella fase calda del set

Game tenuto a ’15’ da Lorenzo Musetti, che non ha rischiato davvero nulla. Bene con il rovescio, ma di questo abbiamo già parlato, altrettanto bene con servizio e dritto.

2 hr 15 min ago11/11/2025 21:04

Prima palla break dopo 23′

Lorenzo Musetti è in giornata sì con il rovescio e ancora una volta il primo punto del game arriva con quel colpo. Ci sarebbe la possibilità di prendere un leggero vantaggio, ma Alex de Minaur sfrutta a suo favore un tocco del nastro. La prima palla break arriva dopo 23′ ed è frutto ancora del miglior colpo del carrarino, che poi si fa ‘schiacchiare’ dal servizio del suo avversario.

2 hr 18 min ago11/11/2025 21:00

Musetti rimane attaccato a de Minaur

Continua a fare magie con il rovescio Lorenzo Musetti, che parte subito avanti nel game. Seguono due risposte fuori misura, intervallate da un doppio fallo – il secondo in questo inizio di set – e un dritto di Alex de Minaur fuori di millimetri.

2 hr 21 min ago11/11/2025 20:57

Ancora nessuna palla break!

Lorenzo Musetti vince un bellissimo primo scambio, mandando da una parte all’altra del campo l’australiano con le sue traiettorie di rovescio. Il classe 1999, in ogni caso, riesce a riprendersi e con il servizio rimonta nel game.

2 hr 26 min ago11/11/2025 20:52

Tutto in parità nel set

Il carrarino parte con una buona prima e prosegue con una chiusura a rete di rovescio, cui seguono un doppio fallo e un colpo affossato a rete. Torna a funzionare la prima e ‘Muso’ toglie le castagne dal fuoco.

2 hr 29 min ago11/11/2025 20:49

Conduce de Minaur 2-1

L’australiano trova due prime consistenti, non contenute in risposta da Lorenzo Musetti. Nonostante un paio di punti concessi il classe 1999 si porta comunque in vantaggio in questo avvio di set.

3 hr 33 min ago11/11/2025 20:45

E parte bene anche Musetti!

Risponde immediatamente il carrarino, che trova una buona continuità con la prima di servizio e vince i punti derivanti da scambi più lunghi. Finora si è comunque giocato poco.

3 hr 35 min ago11/11/2025 20:43

Parte subito bene de Minaur

Comincia al meglio l’australiano, che piazza due ace e non fa quasi mai partire lo scambio con Lorenzo Musetti. Primo game filato via liscio.

3 hr 38 min ago11/11/2025 20:40

Si parte!

Lorenzo Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Comincia ora il match della seconda giornata del Group Jimmy Connors tra l’azzurro ed Alex de Minaur.

Amiche ed amici di Ubitennis, buonasera e benvenuti/e alla diretta LIVE scritta del match tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur, valevole per la 2^ giornata del Group Jimmy Connors. Il carrarino si gioca le residue speranze di poter proseguire il proprio cammino contro Alex de Minaur, uscito sconfitto all’esordio contro Carlos Alcaraz.

