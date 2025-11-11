ATP Finals, Cash e Glasspool n° 1 nel doppio a fine anno

Julian Cash e Lloyd Glasspool entrano di diritto nella storia del tennis britannico. I due hanno conquistato il premio di ‘Year-End ATP Doubles No. 1 presented by PIF‘, grazie alla vittoria su Kevin Krawietz e Tim Puetz nel loro secondo incontro alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino. Con questo risultato, i due diventano la prima coppia tutta britannica a chiudere una stagione in vetta alla classifica mondiale di doppio.

Al debutto nell’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals avevano perso in due set da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Formatisi come squadra solo nel settembre 2024, Cash e Glasspool hanno vissuto una stagione 2025 straordinaria, dominando il circuito con sette titoli vinti. “È stato davvero un anno folle, su questo non c’è dubbio. Abbiamo lavorato tantissimo durante la preparazione e non avremmo potuto farcela senza il nostro team e le nostre famiglie – ha dichiarato un emozionato Cash durante la cerimonia di premiazione – ed essere qui ora è una sensazione surreale”.

Glasspool ha confermato le parole del compagno: “È stata una stagione incredibile, frutto di tanto lavoro e del sostegno della nostra squadra. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’impegno di entrambi”.

Sono la prima coppia di doppio numero 1 di fine anno proveniente dal circuito NCAA dai tempi dei fratelli Bob e Mike Bryan (Stanford University) nel 2014.

Il loro cammino nel 2025 è iniziato con il titolo a Brisbane, preludio di una stagione in costante crescita. Il momento d’oro è arrivato sull’erba, con la finale a ’s-Hertogenbosch seguita da una serie impressionante di quattro titoli consecutivi: Queen’s Club, Eastbourne, Wimbledon e Toronto, con una striscia di 22 vittorie di fila. Il trionfo a Wimbledon è stato il primo Slam per entrambi e ha interrotto un digiuno britannico che durava dal 1936 nel doppio maschile.

A completare una stagione perfetta, sono arrivati i titoli a Doha e Vienna, oltre alle finali raggiunte nei Masters 1000 di Miami e Monte-Carlo. Già qualificatisi per le Finals come prima coppia dell’anno, Cash ha debuttato a Torino, mentre Glasspool ha fatto registrare la sua seconda partecipazione dopo quella del 2022 in coppia con Harri Heliovaara.