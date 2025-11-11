Classifica WTA: Rybakina rientra in top5. Paolini chiude il 2025 al n.8

Finisce con la vittoria di Elena Rybakina alle WTA Finals la stagione 2025. La kazaka sembra essere tornata al livello di qualche anno fa, quando si contendeva i titoli con Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Il titolo di Maestra la riporta in top5, dopo aver trascorso parte della stagione al di fuori delle prime dieci. Se dovesse riuscire a mantenere questa forma nel 2026 (ha inanellato 11 vittorie consecutive in questo finale di stagione), non è escluso che possa risalire ulteriormente e tornare tra le prime tre del mondo. D’altra parte, sia Sabalenka sia Swiatek hanno evidenziato, nonostante le vittorie prestigiose, alcuni limiti: quest’anno Aryna ha perso qualche finale e semifinale di troppo, mostrando talvolta fragilità emotiva e una carenza di soluzioni quando la partita si complica, Iga, invece, al di là del trionfo a Wimbledon, non sembra più essere la dominatrice assoluta di un tempo, come dimostrano le difficoltà incontrate nel terzo set di alcune partite, perse con punteggi che dovrebbero far riflettere. Potrebbe quindi esserci spazio per Rybakina? Per quanto riguarda le nostre rappresentanti, il 2025 si conclude con un ottimo piazzamento per Jasmine Paolini, che chiude la stagione tra le prime otto del mondo. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando nello specifico i punti che aveva in scadenza e, in generale, la difficoltà a confermarsi ad alti livelli per due anni di fila. Questo piazzamento dimostra che la sua ascesa non è stata casuale. A coronamento di una stagione molto positiva, Jasmine termina l’anno anche al n.3 del ranking di doppio.

