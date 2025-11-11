Serie A1 femminile: CT Palermo e TC Rungg ai playoff

Domenica 9 novembre si è conclusa la fase a gironi della Serie A1 femminile, che ha emesso gli ultimi, decisivi verdetti in vista delle fasi finali. AT Verona e CT Palermo si aggiungono ufficialmente a TC Rungg Sudtirol Kiku e TC Cagliari nella rosa delle quattro squadre che si contenderanno lo Scudetto 2025.

La stagione entra ora nel vivo con le sfide che determineranno il titolo e la permanenza in categoria. Le semifinali play-off Scudetto si giocheranno con gare di andata il 16 novembre e di ritorno il 23 novembre. Le quattro squadre rimaste fuori dalla lotta per il titolo – tra cui le toscane del TC Prato – giocheranno i Play-out Salvezza nelle giornate del 23 novembre (andata) e del 30 novembre (ritorno). Le due squadre che usciranno vincitrici dai play-out si garantiranno il posto in Serie A1 anche nel 2026.

Le due squadre che trionferanno nelle semifinali scudetto si daranno invece appuntamento nel weekend del 6-8 dicembre per la Finale, che si disputerà presso il Circolo Stampa Sporting di Torino

Girone 1: TC Rungg battuto dal TC Parioli. CT Cagliari chiude al primo posto

Nel Girone 1, i verdetti principali erano già stati emessi in anticipo: il TC Rungg Sudtirol Kiku e il TC Cagliari erano matematicamente qualificati alle semifinali play-off, mentre il CT Padova Argos e il TC Parioli erano destinati a disputare i play-out per la salvezza in Serie A1.

Davanti al pubblico amico, il TC Cagliari ha colto una netta vittoria per 4-0 contro il CT Padova Argos, club che l’anno precedente aveva raggiunto le semifinali scudetto e che in questo 2025 è invece chiamato a lottare per la permanenza nella massima serie. Per la formazione sarda sono arrivati i successi di Tyra Caterina Grant, Nuria Brancaccio e Barbara Dessolis. Il risultato è stato consolidato dal walkover concesso dalla squadra patavina nel doppio, a punteggio ormai acquisito.

Nell’altra sfida, il TC Parioli ha conquistato una vittoria rotonda per 4-0 contro il TC Rungg, assicurandosi così il terzo posto in classifica. Questo risultato garantisce al circolo capitolino il vantaggio di affrontare nei play-out la quarta classificata dell’altro raggruppamento e, soprattutto, di giocare il match di ritorno in casa. Il circolo altoatesino, già qualificato, si è presentato con una formazione rimaneggiata e ha subito la maggiore caratura tecnica del Parioli. I punti sono stati conquistati da: Camilla Rosatello che ha battuto Dalila Spiteri 6-4, 7-6, Weronica Falkowska che ha sconfitto Camilla Zanolini 7-5, 6-3 e Francesca Gandolfi che ha regolato Iris Tabanelli 6-3, 6-0. A giochi fatti, il doppio si è concluso dopo un solo game con il successo per ritiro del duo romano Falkowska/Lombardo, fissando il risultato sul 4-0. Con la netta sconfitta in quel di Roma e il contemporaneo successo del TC Cagliari, il TC Rungg scivola in seconda posizione dato che a parità di punti fatti (12), il TC Cagliari può cantare ben 16 incontri individuali vinti contro il 13 del circolo altoatesino.

Girone 2: CT Palermo batte TC Prato e vola ai playoff

Il Girone 2 si è dimostrato il più equilibrato della competizione, con quattro squadre racchiuse in soli tre punti alla vigilia dell’ultima giornata. Nonostante il punto di penalità subito per gli eventi della prima giornata, le campionesse in carica dell’AT Verona erano virtualmente qualificate per le semifinali play-off. Probabilmente sarebbe stata ininfluente anche la sconfitta ma le venete hanno venduto cara la pelle e strappato un punto in trasferta contro il Tennis Beinasco (2-2).

L’AT Verona ha iniziato con il “turbo” inserito, conquistando i primi due singolari con Angelica Raggi e Aurora Zantedeschi. A tenere aperta la sfida per Beinasco ci ha pensato Maria Canavese, che ha vinto il suo incontro contro la giovane Stella Cassini al tie-break del terzo set (6-3, 3-6, 7-6). Il punto del pareggio per il circolo piemontese è arrivato nel doppio: la coppia Bara/Rossi ha ottenuto un comodo successo, lasciando solo tre game a Cassini/Canteri (6-2, 6-1).

Nell’altro match, il CT Palermo ha conquistato una vittoria in trasferta che vale l’accesso ai play-off. Il circolo siciliano ha festeggiato grazie al successo per 3-1 in casa del TC Prato. Il primo punto della giornata è stato conquistato dal TC Prato, con Tatiana Pieri che ha battuto Giorgia Pedone in due set (6-4, 6-3). La rimonta del CT Palermo è stata innescata dalla francese Yasmine Mansouri, che ha sconfitto in rimonta Beatrice Ricci (1-6, 6-2, 6-3). Il terzo singolare si è rivelato decisivo per le sorti del girone: si sono affrontate Viola Turini per TC Prato e Anastasia Abbagnato per CT Palermo. Dopo aver perso il set d’apertura, Abbagnato ha ribaltato la situazione sconfiggendo Turini con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-5, portando Palermo in vantaggio. La “ciliegina sulla torta” è stata messa nel doppio da Mansouri in coppia con Bilardo, che hanno vinto per ritiro sul 6-4, 1-0 contro Pieri/Ricci, sigillando il 3-1 finale e la qualificazione.

Risultati e classifiche

GIRONE 1

TC Cagliari – TC Padova Argos 4-0

TC Parioli – TC Rungg SudTirol Kiku 4-0

Classifica:

12 (6) TC Cagliari – play-off

12 (6) TC Rungg SudTirol Kiku – play-off

7 (6) TC Parioli – play-out

4 (6) TC Padova Argos – play-out

GIRONE 2

TC Prato – CT Palermo 1-3

Tennis Beinasco – AT Verona Tennis 2-2

Classifica:

9 (6) AT Verona *- play-off

9 (6) CT Palermo – play-off

6 (6) Tennis Beinasco – play-out

5 (6) TC Prato – play-out

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)