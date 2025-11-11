Serie A1 maschile: si salva il TC Crema. Ai play-out CT Palermo, TC Rungg e CT Zavaglia

L’ultima giornata della fase a gironi della Serie A1 Maschile ha emesso gli ultimi verdetti, con il focus sulle quattro squadre che hanno conquistato la salvezza diretta evitando l’appendice dei play-out.

La situazione in vetta era già, infatti, definita, con Match Ball Firenze, Santa Margherita Ligure, CTD Massa Lombarda e SC Selva Alta che avevano blindato il primo posto e la conseguente qualificazione alle semifinali play-off. I riflettori, come detto, erano puntati sulla lotta per evitare i play-out e garantirsi la salvezza diretta. Nel Girone 1, il TC Crema ha conquistato la salvezza, condannando il CT Palermo ai play-out nonostante l’ultima vittoria dei siciliani. Per quanto concerne il Girone 2, lo Sporting Club Sassuolo ha battuto il Santa Margherita Ligure assicurandosi la permanenza in A1, spedendo il CT Vela Messina ai play-out. Nel Girone 3, si salva l’Eur Sporting Club, mentre il TC Rungg Sudtirol Yogurteria disputerà i play-out. Infine, nel Girone 4, Tennis Comunali Vicenza e CT Zavaglia sono condannate a disputare il tabellone per non retrocedere.

Le prime classificate di ciascun gruppo giocheranno le semifinali play-off, con incontri di andata e ritorno previsti rispettivamente il 16 e il 23 novembre. Gli accoppiamenti verranno definiti tramite sorteggi. Le squadre terze e quarte classificate prenderanno parte al un tabellone di play-out ad otto squadre, con formula di andata e ritorno (con l’incontro di ritorno giocato in casa della terza classificata). Gli incontri sono previsti il 23 e il 30 novembre. La finale scudetto si giocherà al Circolo Stampa Sporting Torino nel weekend dell’8 dicembre.

Girone 1: il TC Crema si salva, il CT Palermo costretto al play-out

Con il Match Ball Firenze Country Club già matematicamente qualificato alle semifinali play-off e Il Park Tennis Club Genova già certo dell’ultimo posto, l’ultima giornata del Girone 1 era cruciale per stabilire l’altra squadra destinata a lottare per la permanenza in Serie A1: chi avrebbe dovuto affrontare i play-out.

La lotta per evitare il terzo posto e quindi play-out si è svolta a distanza tra il TC Crema e il CT Palermo. I lombardi partivano con un punto di vantaggio e ospitavano il fanalino di coda Park Tennis Club Genova, mentre i siciliani affrontavano il Match Ball Firenze, con la mente già proiettata alla fase successiva.

Ad avere la meglio in questa lotta per la salvezza diretta è stato il TC Crema, che ha conquistato una vittoria decisiva per 4-2 contro il Park Tennis Club Genova. La squadra cremasca ha blindato la salvezza diretta già al termine dei singolari, grazie alle vittorie perentorie e in due set di Samuel Vincent Ruggeri, Luka Mikrut, Riccardo Bonadio e Leonardo Cattaneo. I due (ininfluenti) punti ottenuti dai liguri sono arrivati nei doppi, con i due walkover concessi dalle coppie cremasche a risultato acquisito. Per il Park la stagione regolare si chiude con zero punti.

Nonostante la netta vittoria per 6-0 ottenuta contro la capolista Match Ball Firenze, il CT Palermo è comunque costretto a disputare i play-out in virtù della vittoria del TC Crema. I siciliani hanno dominato la sfida casalinga aggiudicandosi tutti e quattro i singolari grazie alle prestazioni di Luca Potenza, Gabriele Piraino, Riccardo Surano e il tedesco Adrian Oetzbach. Anche in questo incontro i doppi non sono stati disputati, a causa di due forfait concessi dalla formazione toscana.

Girone 2: salvezza per lo SC Sassuolo. Il CT Vela disputerà i playout

Anche nel Girone 2, l’ultima giornata ha visto una cruciale sfida a distanza per il secondo posto, che garantiva la salvezza diretta, tra lo Sporting Club Sassuolo e il CT Vela Messina. Lo Sassuolo si presentava con due punti di vantaggio sui siciliani. I destini delle altre due squadre erano già segnati: il Santa Margherita Ligure era già qualificato alle semifinali play-off, mentre lo Junior Tennis Perugia era matematicamente ultimo.

Quella di Messina è stata una domenica anomala, con ben quattro dei sei incontri tra il CT Vela Messina e lo Junior Tennis Perugia terminati per ritiro dopo pochi game. Le due vittorie per walkover a favore dei siciliani sono arrivate grazie a Fausto Tabacco e al doppio Egitto/Varsalona. Le vittorie per ritiro a favore dei perugini sono state invece assegnate ad Alessandro Giannessi (per walkover) e al doppio Giannessi/Guerrieri. Negli unici due match conclusi regolarmente, Fabio Varsalona (CT Vela) ha battuto Gilberto Casucci (Junior Perugia) 6-2, 6-3, e Gabriele Bombara (CT Vela) ha regolato Giulio Casucci (Junior Perugia) con un doppio 6-1. Nonostante la vittoria finale per 4-2, questo risultato si è rivelato inutile per i siciliani, che, proprio come gli umbri, dovranno affrontare i play-out per restare in A1.

La vittoria che vale la permanenza in Serie A1 per il 2026 è arrivata per lo Sporting Club Sassuolo davanti al proprio pubblico. Il circolo emiliano ha battuto per 4-2 il già qualificato Santa Margherita Ligure, conquistando così la salvezza diretta. I primi tre punti per lo SC Sassuolo sono arrivati nei singolari, grazie a: Federico Arnaboldi che ha superato Filippo Romano (6-3, 6-4), Mattia Ricci che ha regolato Luca Castagnola (7-6, 6-2) e il francese Matteo Martineau che ha battuto Remy Bertola (6-4, 6-2). Il Santa Margherita Ligure ha mantenuto aperta la sfida grazie ad Andrea Basso, che è riuscito a rimontare Gabriele Chiletti in un match combattuto (6-7, 6-4, 7-5). Il sigillo definitivo per lo SC Sassuolo è arrivato nel doppio grazie alla coppia Martineau/Arnaboldi. Ininfluente il successo nel secondo doppio per Romano/Nosei (Santa Margherita) su Ricci/Chiletti.

Girone 3: vittoria amara per il TC Rungg

Come per gli altri gironi, il focus era sulla battaglia per la salvezza diretta dato che il CTD Massa Lombarda era già matematicamente qualificato ai play-off. Il verdetto decisivo è arrivato dalla Capitale, dove l’Eur Sporting Club Roma ha compiuto l’impresa battendo il capolista CTD Massa Lombarda per 4-2. Questa vittoria, ottenuta contro una squadra che aveva già la testa alle semifinali, ha permesso al circolo romano di assicurarsi il secondo posto e la salvezza diretta.

Il TC Rungg Sudtirol Yogurteria, vice-campione d’Italia in carica, ha fatto il suo dovere battendo nettamente per 5-1 il fanalino di coda TC Sinalunga. Partita in discesa per il TC Rungg già dopo i singolari con le vittorie di Stefano Napolitano, Maximilian Figl e Niccolo’ Toffanin. L’unico punto del TC Sinalunga arriva per mano dell’esperto Jozef Kovalik. In doppio per il TC Rungg i sigilli di Napolitano/Cona e Bortolotti/Toffanin per il 5-1 definitivo.

Girone 4: CT Zavaglia e Tennis Comunali Vicenza ai play-out

Nel Girone 4 era in atto una lotta a tre per stabilire l’ultima squadra che avrebbe evitato i play-out. La capolista SC Selva Alta ha concluso la sua marcia in testa al girone con un’altra vittoria, superando il CT Zavaglia per 4-2. Per i ravennati i successi portano la firma di Daniel Bagnolini e Carlo Alberto Caniato. Lottano ma devono arrendersi, invece, Nerman Fatic e Luigi Valletta contro, rispettivamente, Dalibor Svrcina e Davide Dadda. In doppio prende il largo Selva Alta con i successi delle coppie Svrcina/Dadda e Beraldo/Conti.

Il risultato più importante per la salvezza diretta si è giocato nell’altra sfida: il TC Italia Forte dei Marmi ha conquistato un pareggio per 3-3 contro il Tennis Comunali Vicenza. Questo punto è stato vitale per la squadra toscana, che ha raggiunto gli 8 punti totali e blindato il secondo posto.

Risultati e classifiche

GIRONE 1

TC Crema – Park Tennis Club Genova 4-2

CT Palermo – Match Ball Firenze Country Club 6-0

GIRONE 2

Sporting Club Sassuolo – Santa Margherita Ligure 4-2

CT Vela Messina – Junior Tennis Perugia 4-2

GIRONE 3

TC Rungg Sudtirol Yogurteria – TC Sinalunga 5-1

Eur Sporting Club – CTD Massa Lombarda 4-2

GIRONE 4

SC Selva Alta – CT Zavaglia 4-2

TC Italia – Tennis Comunali Vicenza 3-3