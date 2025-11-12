ATP Finals, Auger-Aliassime: “Mi piacerebbe vincere ogni partita in due set, come fa Sinner”

Felix Auger-Aliassime sigla la sua prima vittoria alle Nitto ATP Finals 2025, rimontando lo statunitense Ben Shelton in quasi 2 ore e trenta di gioco. Nonostante qualche titubanza per la sua condizione fisica in vista del match contro l’americano, il classe 2000 si è rimesso in corsa per la qualificazione alle semifinali del torneo dei maestri, sconfiggendo Shelton in tre set. Sarà decisivo lo scontro di venerdì contro Sascha Zverev. Ecco cos’ha detto Aliassime in conferenza stampa:

Felix Auger-Aliassime: “Ho iniziato bene i primi game, poi le cose sono andate rapidamente a suo favore. È stato strano. Ho

commesso alcuni errori gravi che mi sono costati il break. Lui

ha fatto una buona risposta sul break point. Boom, all’improvviso mi sono trovato sotto. Credevo ancora di poter recuperare.

Purtroppo, ho concluso il primo set subendo un altro break. Mentre il secondo set andava avanti, continuavo a credere che la mia occasione sarebbe arrivata. Penso di aver giocato un buon tie-break. Sono diventato un po’ nervoso alla fine per chiudere il tie-break. Non lo so, non stavo giocando benissimo, ma alla fine ce l’ho fatta (sorride). Man mano che la partita andava avanti, sentivo che stavo giocando sempre meglio”.

D. Sei arrivato qui senza sapere se avresti giocato. La partita contro Sinner è stata dura. È stato un modo per liberarti da questi giorni così movimentati?

Felix Auger-Aliassime: “È strano. Potrebbe essere, ma non me ne rendo conto. Oggi non sono entrato in campo con l’atteggiamento che ho avuto alla fine. Penso che sia stato più il modo in cui è andata la partita oggi. Ovviamente, se avessi vinto, diciamo, in due set, probabilmente avrei avuto una reazione diversa. Ma è stata una reazione molto genuina. Penso che l’ultimo game vinto con un break all’ultimo punto prima del tie-break sia stato il momento di pressione più alto, perché sai che sei a pochi punti dal tie-break e l’ultima cosa che vuoi è andare al tie-break. Era una specie di ultima possibilità. Sono riuscito a giocare nel modo giusto e a cogliere l’occasione. Sono avanzato un po’ troppo presto sulla risposta. Ho avuto un match point, hrecuperato. Ancora un match point, recuperato. Ci ho creduto fino alla fine. Penso che tutta quella pressione sia esplosa alla fine“.

D. Hai vinto più o meno due terzi dei tuoi tie-break e due terzi dei tuoi set decisivi in questa stagione. 31 su 45. Qual è il segreto di questa tua capacità di essere molto efficace quando conta di più?

Felix Auger-Aliassime: “Come giocatore, sai che a questo livello ti troverai in situazioni difficili e tirate. Voglio dire, mi piacerebbe vincere ogni partita in due set, magari come fa Sinner, giusto (sorride)? Per la maggior parte di noi giocatori, soprattutto a questo livello, è come se ti trovassi in situazioni tirate quando si arriva al dunque. Cerco di prepararmi quando mi alleno o mentalmente per dare a volte una certa importanza o una certa sfida a quel punto specifico o a quella palla specifica. Cerco di essere… ‘in questo scambio voglio essere davvero preciso, non commettere’. Cerco di prepararmi e di preparare il mio gioco per essere pronto per quei momenti. Poi cerchi di mantenere l’equilibrio emotivo, cercando di metterli da parte ed essere pragmatico, con la mente lucida, per prendere le decisioni giuste al momento giusto. È tutto quello a cui penso”.

D. Cosa ne pensi della prossima partita contro Zverev?

Felix Auger-Aliassime: “Abbiamo giocato non molto tempo fa. Ovviamente è meglio che la partita sia andata a mio favore piuttosto che il contrario. Quindi scendi in campo con forse un po’ più di fiducia. Ma vediamo come andrà. Ovviamente ci conosciamo bene. Abbiamo giocato quasi ogni anno dal 2019, quindi…Sì, lui sa cosa deve fare. Io so cosa devo fare. Vediamo chi riuscirà a giocare meglio venerdì”.