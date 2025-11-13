ATP Finals, l’annuncio di Lorenzo Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis”

Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti ha annunciato in conferenza stampa la sua assenza alla Final 8 di Coppa Davis. “Vista la mia condizione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo Volandri e abbiamo deciso che, data anche la mia situazione fuori dal campo, per quest’anno non giocherò la Coppa Davis. C’è molto rammarico e molto dispiacere”. Ecco, di seguito, il resto delle dichiarazioni del carrarino, che ha confermato quanto già si poteva capire dall’incontro del capitano azzurro con i giornalisti (qui il link con le sue parole).

Musetti rinuncia alla Coppa Davis: “Avrei provato a giocarla ma …”

Qual è il tuo obiettivo per la prossima stagione?

Lorenzo Musetti: “L’obiettivo per la prossima stagione è quello di ottenere di più a livello di risultati e condizione. Quest’anno i problemi fisici mi sono costati due mesi fuori. Spero di avere più tempo per allenarmi e prepararmi per la prossima stagione”.

Quanto sei orgoglioso di essere parte di questo movimento italiano?

Lorenzo Musetti: “Sono super orgoglioso, non è facile avere quattro persone qui di cui due in semifinale. Jasmine e Sara hanno avuto un anno incredibile in doppio e Jasmine anche in singolare. Anno fantastico per il tennis italiano. Credo che quello che arriverà sarà ancora più sorprendente“.

Quanto ti senti lontano dai due migliori e cosa credi ti manchi?

Lorenzo Musetti: “Probabilmente credo di doverlo scoprire. Se lo sapessi, sarei più vicino. Loro hanno qualcosa di diverso dagli altri. Come si muovono, come recuperano, come tengono gli scambi, sono le cose che mi impressionano di più onestamente“.

D: Quanto ha influito la condizione fisica nel secondo set? E hai fatto riflessioni verso Bologna?

Lorenzo Musetti: “Per quanto riguarda la stanchezza fisica, sapevo che era difficile smaltire le fatiche dei giorni e delle settimane passate in un giorno. Oggi dovevo fare un miracolo, ne secondo set sono crollato in fretta. Quello che mi ha tenuto in gioco nel primo set è che servivo molto bene. Vista la mia condizione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo, il capitano, e abbiamo deciso che non giocherò la Coppa Davis. C’è rammarico e dispiacere per come sono arrivato, avrei provato a giocarla se fossi arrivato diversamente”.

“Sono veramente contento del fatto di aver superato il mio limite. Quella contro de Minaur non è stata solo una vittoria, ma una prova con me stesso. Sono riuscito a scavare dentro e mi ha fatto scoprire una parte di me. La cosa buffa è che la formula di questo girone permette ad Alex di passare, anche se sono stato l’unico che sono riuscito a battere. Speriamo il prossimo anno di poter avere ancora questa chance“.

D: In che cosa pensi di essere migliorato di più?

Lorenzo Musetti: “La continuità in termini di risultati, anche se ci sono state delle flessioni ad inizio anno e dopo la stagione sull’erba per poi riprendere molto bene dallo US Open in poi. Credo di essere migliorato molto su questa superficie, ma anche nel servizio che oggi mi ha tolto tanti problemi. Bisogna proseguire in quella direzione che sembra quella giusta”.

D: Credi che senza quei due mesi in cui ti sei fermato saresti già in top 5 ed è un obiettivo per il prossimo anno?

Lorenzo Musetti: “Faceva gola giocare per tante cose. Ovvio che quest’anno chiuderò non so in quale posizione, ma con il n° 6 come best ranking e credo che un po’ la parte mancata – specialmente quella sull’erba – è pesata nel non poter difendere i punti di Wimbledon, ma anche nell’umore. Aver perso al primo turno in una condizione molto brutta dal punto di vista fisico mi ha rallentato. Devo ancora pormi degli obiettivi per il prossimo anno, ma rifletteremo bene su quello che c’è da fare e proverò a puntare più in alto della top 5“.

D: Ci hai pensato ad un’integrazione nel tuo team?

Lorenzo Musetti: “Come ho detto ad inizio torneo il team è quello che conoscete. Farò delle riflessioni. Ci saranno novità come la mia compagna che partorirà a breve. Se ci saranno delle comunicazioni da dare sarò il primo a farlo”.