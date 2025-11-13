Interviste

ATP Finals, l'entusiasmo di Gattuso: "Sinner mi riempie d'orgoglio, Musetti mi emoziona"

"Ero sul divano, con il mio staff, a guardare la partita di Musetti - ha sottolineato il CT azzurro -. Lo sport è bello perché ti dà emozioni"

Di Francesco De Salvin
Jannik Sinner – ATP Finals 2025 (foto: Ray Giubilo)

Durante la pausa per le nazionali, l’attenzione degli italiani non è focalizzata solo sul calcio. L’Italia affronterà Moldova e Norvegia a caccia della qualificazione ai prossimi Mondiali, ma a Torino le ATP Finals infiammano il pubblico con le performance di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre alla coppia composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori in doppio. Un momento magico per il tennis azzurro, che continua a entusiasmare gli sportivi di tutte le età.

Tra questi, anche il CT della Nazionale Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa – nella vigilia del match con la Moldova – ha espresso tutto il suo orgoglio per i forti tennisti azzurri e per tutto il movimento: “Sinner mi riempie d’orgoglio, ma anche Musetti mi emoziona. Ieri eravamo sul divano, con il mio staff, dopo che avevo finito di preparare la partita. Siamo stati fino a mezzanotte, mezzanotte e dieci a vederla (si riferisce al match vinto da Musetti contro De Minaur, ndr.), e dicevamo proprio questo: lo sport è bello perché ti dà emozioni, specialmente vedere chi rappresenta la nostra bandiera”.

Le prestazioni dei due singolaristi hanno confermato il valore e il talento emergente del tennis italiano, regalando emozioni anche fuori dal campo. Con Gattuso entusiasmato dalle strutture:Non ti nego che sono stato sorpreso anche dalla struttura dove stanno giocando, dai lavori che hanno fatto, e non nascondo che c’è anche un po’ di invidia, perché vorrei vedere tante altre cose belle. Stadi nuovi e qualcosa di bello anche nello splendido Paese che siamo”.

Insomma, il tennis azzurro, con Sinner e Musetti in grande spolvero, continua a crescere e a conquistare il pubblico (compreso il CT della nazionale), confermandosi una delle eccellenze più vivaci e brillanti del Paese.

