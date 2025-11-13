Interviste

Tartarini: “Davis? Presto parleremo con Volandri. Per Musetti un anno da top 5”

“Lorenzo ha trascorso il riposo in famiglia, un giorno senza tennis” dice il coach del carrarino

Di Danilo Gori
NITTO ATP FINALS 2025 Torino 11/11/2025 Inalpi Arena Lorenzo Musetti Foto Giampiero Sposito

Quattro-domande-quattro della Gazzetta Dello Sport di giovedì a Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, in vista dell’attesissimo incontro con Carlos Alcaraz, decisivo per il passaggio del turno dell’azzurro e per la composizione finale del Gruppo “Jimmy Connors”. Una vittoria del suo assistito sul campione murciano vorrebbe dire due italiani tra gli ultimi quattro del torneo e Sinner-Alcaraz in semifinale.

D. Tartarini, è valsa la pena girare il mondo per raggiugere le Finals?
Tartarini: “Certamente ma ora siamo stravolti, fisicamente e dal punto di vista nervoso. Sono state settimane di conti per capire cosa si dovesse fare e come: per Lorenzo otto tornei consecutivi: Chengdu, Pechino, Shanghai, Bruxelles, Vienna, Parigi, Atene, Torino”.

D: Come risponde a chi dice che le Finals non sono meritate?
Tartarini: “Che sono sciocchezze perché Lorenzo ha saltato diversi periodi per infortunio, soprattutto la stagione sull’erba. Con qualche torneo in più si sarebbe classificato tra i primi cinque”.

D: come ha trascorso Lorenzo il giorno di riposo?
Tartarini: “Con la famiglia, con Veronica (la compagna) e Ludovico (il figlio), non toccando nemmeno per un minuto la racchetta”.

D: e per quanto riguarda la Coppa Davis?
Tartarini: “Lorenzo ci tiene molto, il cuore dice di andare a Bologna, la testa dice di fermarsi; presto parleremo con il Capitano e capiremo il da farsi”.

