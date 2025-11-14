Alcaraz premiato come n° 1 di fine anno: “Orgoglioso di avere ancora tra le mani questo trofeo”

La stagione 2025 sta per volgere al termine, ed anche se alcuni dei trofei più importanti devono essere ancora assegnati, si è definitivamente chiuso il tete a tete per il 1° posto nel ranking, conteso sino all’ultimo istante da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Ancor prima dell’inizio delle ATP Finals, per una questione di calcolo, il murciano sapeva di dover fare bottino pieno nel Round Robin di Torino per assicurarsi il primato di fine anno, e in virtù dell’ottima vittoria ottenuta ai danni di Lorenzo Musetti, Carlitos è riuscito a chiudere il 2025 da numero uno del mondo. Nella giornata di venerdì 14 novembre, lo spagnolo è stato premiato in una speciale cerimonia che ha preceduto il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, terminato con la vittoria dell’altoatesino.

ATP Finals, Alcaraz: “N° 1? Obiettivo quotidiano per me e il team”

Un elegantissimo Carlitos ha ricevuto il prestigioso trofeo, dichiarando durante la premiazione: “Ho lavorato duramente per essere n. 1 al mondo di fine anno. Questo è un obiettivo quotidiano per me e per tutto il mio team. Questo è un viaggio che non si vive da soli, ma è qualcosa da condividere con tutto il team, con la famiglia e con gli amici. Sono orgoglioso di avere di nuovo tra le mani questo trofeo, dopo averlo conquistato una prima volta nel 2022. Soprattutto, però, sono orgoglioso di avere sempre lo stesso team al mio fianco. Per me aver chiuso la stagione da n. 1 al mondo è un grande traguardo, che ha un enorme significato. Sono felice e orgoglioso di me stesso”.