ATP Finals: Disfatta Zverev. Sarà Auger-Aliassime a sfidare Alcaraz in semifinale

[8] F. Auger-Aliassime b. [3] A. Zverev 6-4 7-6(4)

Felix Auger-Aliassime si presenta puntuale all’appuntamento con la storia. Il classe ‘2000 ha sconfitto in due set il numero 3 del mondo, Sascha Zverev, diventando il secondo canadese a raggiungere le semifinali delle ATP Finals dopo Milos Raonic, riuscitoci nel 2016.

Il successo ottenuto ai danni del tedesco, consentirà ad Aliassime di sfidare Carlitos Alcaraz nell’undicesima semifinale del suo 2025.

Primo Set: Auger-Aliassime salva due break point, poi cambia passo sul finale

Qualche minuto di ritardo per l’avvio dell’ultima sfida del gruppo Borg, e dopo il prolungato frastuono della pallina proiettata sul maxischermo dell’Inalpi Arena, può finalmente iniziare il match tra Auger-Aliassime e Zverev. Gli imponenti servizi dei due tennisti incidono particolarmente nei primi giochi dell’incontro, rapidi e indolore. Il primo squillo è del numero 3 del mondo, che infila Aliassime con il suo colpo meno vistoso, il dritto, procurandosi la prima chance di break. Il canadese, da sinistra, si affida ad un servizio fulmineo, cancellando il vantaggio di Sascha, e rimettendosi in corsa in un set più che equilibrato. La trama del tete a tete vede Aliassime avanzare in modo propositivo col dritto, ma sulla diagonale del rovescio la sofferenza contro il tedesco è immane, ed è li che il canadese commette gli errori più sanguinosi. Nel nono game, il classe ‘2000 si ritrova nuovamente in una situazione borderline a causa di una volée terminata di metri dopo la linea di fondo campo. Nuovo break point in favore di Zverev, ma la prima di servizio viene ancora in soccorso di Felix. Passano pochi istanti dalla palla break salvata dal canadese, che si ritrova ad avere tre set point a disposizione in virtù di un passaggio a vuoto clamoroso del numero tre del mondo. Sascha ritrova la lucidità, e con freddezza, e con un ace di seconda, acciuffa la parità, ma durante una transizione a rete regala una quarta occasione ad Aliassime. Un’agevole volée stampata in rete mette Felix nelle condizioni di cambiare passo durante il 4° set point in suo favore, e con un dritto incrociato dalla velocità siderale, gela Zverev, conquistando il primo set con lo score di 6-4.

Secondo Set: nel festival della tensione prevale Aliassime

Il tedesco porta con sé gli strascichi di un terribile finale di primo set, e l’alba del secondo non è di certo più incoraggiante. Aliassime aumenta il ritmo con una facilità disarmante, e al terzo gioco, Zverev è già chiamato al miracolo per non far scappar via nel punteggio il canadese. Salvate le due palle break, in modo del tutto inaspettato, Felix commette un paio di errori grossolani, sbagliando abbondantemente la misura del dritto. Glaciale il venticinquenne nella reazione, Sascha non riesce a cambiare rotta in questo secondo set, restando in apnea contro un Aliassime più ispirato.

Nel sesto game del parziale fioccano gli scempi nei pressi della rete da parte di Zverev, tenuto in vita da un canadese tutt’altro che cinico. Il tedesco gioca spesso dei colpi interlocutori e poco profondi, ma Felix continua a divorarsi dei calci di rigore, non consentendogli di dare uno strappo definitivo al match. Giunti al tiebreak, riemerge la tensione di Zverev, ed un Aliassime più coraggioso riesce a sfondare il fragile muro tedesco, facilmente penetrabile in questo match. Il canadese raggiunge la semifinale delle ATP Finals per la prima volta in carriera!