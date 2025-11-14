ATP Finals: Heliovaara/Patten battono Arevalo/Pavic. Sfideranno Bolelli/Vavassori in semifinale

[2] H. Heliovaara/H. Patten b. [4] M. Arevalo/M. Pavic 7-6(5) 6-2

Saranno Harri Heliovaara e Henry Patten a sfidare Simone Bolelli e Andrea Vavassori in semifinale alle Nitto ATP Finals. Il finlandese e l’inglese hanno battuto per 7-6(5) 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, ristabilendo così la parità nel bilancio dei testa a testa (ora 2-2). Se nel 2024 a Torino questa stessa sfida aveva visto uscire vittoriosi il salvadoregno e il croato al penultimo atto, questa volta lo spareggio valevole per un posto in semifinale – entrambi i tandem hanno battuto Harrison/King, perdendo invece contro Salisbury/Skupski – si è risolto in favore dei recenti vincitori del 1000 di Parigi.

Il primo set è stato dominato dai servizi. Una sola chance concessa (e annullata) da parte dei campioni dell’Australian Open; tre occasioni offerte (che erano anche tre set point, tutti cancellati) invece dai detentori del Sunshine Double. Ma si è arrivati al tie-break, dove per due volte i quarti favoriti del torneo si sono trovati in vantaggio di un minibreak. Le seconde teste di serie si sono però rimboccate le maniche e dal 2-4 hanno vinto cinque sei successivi sei punti, portandosi quindi a casa il parziale.

La seconda frazione ha poi visto Heliovaara/Patten dilagare. Arevalo/Pavic sono arrivati sei volte a palla break. Non ne hanno concretizzata però neanche una, mentre i loro avversari si sono intascati quattro deciding point su quattro (due in battuta e altrettanti in risposta), che gli hanno consegnato il meritato successo.

Pavic manca quindi ancora l’appuntamento con il primo successo alle ATP Finals, lui che ha vinto tutti e quattro gli Slam e anche le Olimpiadi. La settima apparizione nel torneo dei maestri non si è quindi risolta nel migliore dei modi per lui. Se per Patten l’ultimo successo gli era valso la 100esima vittoria in carriera, per Heliovaara questa è la 200esima affermazione, che li catapulta quindi al penultimo atto.

Saranno quindi 5 su 8 i tennisti britannici presenti nelle semifinali di Torino (oltre a Patten ci saranno anche Salisbury, Skupski, Cash e Glasspool). Che una nazione portasse così tanti esponenti a questo punto del torneo non accadeva dal lontano 1992, quando ci furono 5 australiani che si qualificarono per le semifinali (Fitzgerald, Kratzmann, Masur, Woodbridge e Woodforde). Ma l’obiettivo per Heliovaara/Patten è diventato ora più ambizioso: vogliono la loro prima finale in questo evento. Per riuscirci dovranno sconfiggere i padroni di casa, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a partire dalle ore 12 di sabato 15 novembre.