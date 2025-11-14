ATP Finals, il programma di sabato 15 novembre: Sinner-de Minaur alle 14:30, Alcaraz in chiusura

Ancora Jannik Sinner deve giocare il suo terzo match alle Nitto ATP Finals 2025, quello contro Ben Shelton che risulta ininfluente ai fini del passaggio del turno dell’altoatesino, ma già sappiamo quando giocherà in semifinale. È infatti già stato pubblicato l’order of play di sabato 15 novembre, che si aprirà alle 12:00 con il doppio maschile. In campo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che attendono di conoscere i prossimi avversari tra Harri Heliovaara/Henry Patten e Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Subito dopo, non prima delle ore 14:30, il classe 2001 se la vedrà con Alex de Minaur per un posto nell’ultimo atto dell’appuntamento di fine anno.
ATP Finals, il programma della sessione serale di sabato 15 novembre
La sessione serale si aprirà alle ore 18:00 con la seconda semifinale del doppio maschile. Si giocherà infatti il derby britannico tra Joe Salisbury/Neal Skupski e Julian Cash/Lloyd Glasspool. Non prima delle 20:30, invece, si chiuderà il programma con il singolare maschile. Carlos Alcaraz è già certo di giocare, ed attende il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime ed Alexander Zverev.