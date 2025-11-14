ATP Finals, il programma di venerdì 14 novembre: Sinner-Shelton alle 14, Jannik si scalda sul Centrale

Quella di venerdì 14 novembre sarà una giornata di una certa importanza alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino. A livello di singolare, infatti, torneranno in campo i 4 tennisti impegnati nel Group Bjorn Borg, sebbene due verdetti siano già sicuri alla luce dei risultati conseguiti nel day 4. Con la vittoria contro Alexander Zverev, infatti, Jannik Sinner è già certo di passare alle semifinali come primo del suo girone. Mentre la sconfitta con Felix Auger-Aliassime condanna Ben Shelton, che di fatto è il primo eliminato. Jannik si scalderà sul Centrale per una mezz’oretta, insieme al classe 2003 azzurro Gabriele Piraino, mancino come Shelton.

ATP Finals 2025, Sinner-Shelton al pomeriggio

Ebbene, dal momento in cui la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton non ha alcuna rilevanza ai fini del passaggio del turno, ma permette solamente di capire se il n° 2 del mondo possa chiudere il girone da imbattuto, questa è stata programmata per le ore 14:00 come primo singolare. Di conseguenza, in sessione serale, non prima delle ore 20:30, alle Nitto ATP Finals 2025 si terrà il match tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime, che di fatto rappresenta un quarto di finale. Il vincente di questo incontro, indipendentemente da come andrà l’altro, deciderà il secondo qualificato al penultimo atto.

Per quanto concerne i doppi, la giornata si aprirà alle ore 11:30 con il testa a testa tra Harri Heliovaara/Henry Patten e Marcelo Arevalo/Mate Pavic, che rappresenta uno scontro diretto per il passaggio in semifinale nel Group John McEnroe. Non prima delle ore 18:00 la sfida tra Joe Salisbury/Neal Skupski, certi di passare come primi nel proprio girone e Christian Harrison/Evan King, eliminati già al termine del day 4.