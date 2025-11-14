Coppa Davis

Coppa Davis, Volandri scioglie le riserve: Sonego convocato al posto di Musetti

Musetti si era aggiunto a Sinner e aveva annunciato il forfait per la Coppa Davis dopo la sconfitta con Alcaraz: Volandri lo sostituisce con Sonego

Di Fabio Barera
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lorenzo Sonego e Filippo Volandri (@FITP via X)

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

Filippo Volandri ha preso la sua decisione in vista della Final Eight della Coppa Davis 2025. A sostituire Lorenzo Musetti, che si era aggiunto a Jannik Sinner nella lista degli assenti, annunciando il forfait nella conferenza stampa successiva alla sconfitta contro Carlos Alcaraz, sarà Lorenzo Sonego. A comunicarlo è stata la FITP tramite un post sul proprio profilo ‘X’. ‘Sonny’ torna a rappresentare l’Italia dopo il 2023, quando aveva contribuito al successo finale degli Azzurri, mentre già prima era sceso in campo nel 2021 e nel 2022. Come aveva già comunicato il capitano qualche giorno fa, anche Luciano Darderi aveva dato la propria disponibilità, ma a meno di altre sorprese da qui alla prossima settimana, il nativo di Villa Gesell seguirà i compagni di nazionale da lontano.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals: Sinner supera Shelton, 29^ vittoria indoor di fila. Sabato semifinale con De Minaur
ATP
ATP Finals LIVE: Sinner batte anche Shelton, 29^ vittoria consecutiva indoor
Senza categoria
ATP Finals: Heliovaara/Patten battono Arevalo/Pavic. Sfideranno Bolelli/Vavassori in semifinale
ATP
Renzo Furlan a Ubitennis: “Ho sempre creduto che Jasmine avrebbe fatto grandi cose”
Interviste