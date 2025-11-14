Coppa Davis, Volandri scioglie le riserve: Sonego convocato al posto di Musetti

Filippo Volandri ha preso la sua decisione in vista della Final Eight della Coppa Davis 2025. A sostituire Lorenzo Musetti, che si era aggiunto a Jannik Sinner nella lista degli assenti, annunciando il forfait nella conferenza stampa successiva alla sconfitta contro Carlos Alcaraz, sarà Lorenzo Sonego. A comunicarlo è stata la FITP tramite un post sul proprio profilo ‘X’. ‘Sonny’ torna a rappresentare l’Italia dopo il 2023, quando aveva contribuito al successo finale degli Azzurri, mentre già prima era sceso in campo nel 2021 e nel 2022. Come aveva già comunicato il capitano qualche giorno fa, anche Luciano Darderi aveva dato la propria disponibilità, ma a meno di altre sorprese da qui alla prossima settimana, il nativo di Villa Gesell seguirà i compagni di nazionale da lontano.

Bentornato in Azzurro, Sonny



Il Capitano del #TeamItaliaLavoropiu Filippo Volandri ha convocato Lorenzo Sonego per la Final 8 di Davis Cup a Bologna. Il campione del 2023 prende il posto in squadra di Lorenzo Musetti.



Ci vediamo a Bologna