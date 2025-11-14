Coppa Davis, Volandri: “Senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante”

Il team di Filippo Volandri volerà a Bologna a caccia della terza insalatiera consecutiva, anche se gli azzurri dovranno fare a meno delle loro due pedine migliori: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. La stagione estenuante dei due fenomenali Top 10 ha costretto questi ultimi a tirare i remi in barca per la Final Eight lasciando spazio ai connazionali. Dopo il forfait annunciato in conferenza stampa – a Torino – da Musetti, capitan Volandri ha subito comunicato che sarà Lorenzo Sonego a rimpiazzare il carrarino in quel di Bologna, affiancato a Berrettini, Cobolli, Vavassori e Bolelli.

Volandri: “Per Matteo la Davis vuol dire tantissimo, l’ha sempre dimostrato”

L’ex numero 25 del mondo, oggi guida dell’Italia di Coppa Davis, ha dichiarato: “Anche senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante con grande consapevolezza. Faremo tesoro di quelle che sono state le nostre due vittorie consecutive. Saremo pronti a battagliare, vogliamo rimanere in alto e far bene”.

Sul cemento indoor bolognese, la nazionale tricolore potrà contare – oltre che sul supporto del pubblico -, su tre singolaristi con ottime attitudini sul veloce, e la “new entry” Sonego potrebbe incidere parecchio su tale superficie: “Bisogna sempre fare un passo alla volta. Ogni squadra in Davis non va mai sottovalutata, le classifiche non contano. Non vediamo l’ora di iniziare“, ha aggiunto Volandri, il quale ha speso parole al miele anche per The Hammer, Matteo Berrettini: “Per Matteo la Davis vuol dire tantissimo, l’ha sempre dimostrato. Come per molti giocatori è una competizione che dà un boost in più. Dimostreremo a tutti di meritarci questa maglia azzurra”.