Scanagatta, “Ho seguito 675 partite tra Masters e ATP Finals, ma una per me è stata la più incredibile”

L'intervista al nostro Direttore Ubaldo Scanagatta nella lounge di Intesa Sanpaolo, Host Partner delle Nitto ATP Finals.

Di Edoardo Abate
Nella lounge di Intesa Sanpaolo, Host Partner delle Nitto ATP Finals, il nostro direttore Ubaldo Scanagatta si è raccontato in un’intervista speciale, ripercorrendo una vita intera passata tra campioni, viaggi, telecronache e ben 675 partite viste tra Masters e Finals.

Tra ricordi e aneddoti, Ubaldo rivela anche qual è stata la partita più incredibile che abbia mai visto.

Guarda qui l’intervista completa a Ubaldo Scanagatta sul sito di Intesa Sanpaolo.

