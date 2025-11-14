Nella lounge di Intesa Sanpaolo, Host Partner delle Nitto ATP Finals, il nostro direttore Ubaldo Scanagatta si è raccontato in un’intervista speciale, ripercorrendo una vita intera passata tra campioni, viaggi, telecronache e ben 675 partite viste tra Masters e Finals.
Tra ricordi e aneddoti, Ubaldo rivela anche qual è stata la partita più incredibile che abbia mai visto.
Guarda qui l'intervista completa a Ubaldo Scanagatta
Scanagatta, “Ho seguito 675 partite tra Masters e ATP Finals, ma una per me è stata la più incredibile”
L'intervista al nostro Direttore Ubaldo Scanagatta nella lounge di Intesa Sanpaolo, Host Partner delle Nitto ATP Finals.
