ATP Finals, Auger-Aliassime: “Credo ancora di poter diventare n° 1 e vincere uno Slam”

Nonostante un grandissimo torneo, con la qualificazione centrata solamente nel corso dell’ultima settimana e dovendo attendere l’esito della finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ad Atene, Felix Auger-Aliassime saluta le Nitto ATP Finals 2025 di Torino in semifinale. Il canadese si è arreso in 6-2 6-4 a Carlos Alcaraz, che raggiunge in finale Jannik Sinner. Al termine del match il nordamericano è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco, dunque, le sue parole.

ATP Finals, Auger-Aliassime: “Sinner e Alcaraz sono i migliori”

D: Hai giocato con Carlos e Jannik in questo torneo. Puoi dirci qual è la differenza che hai riscontrato giocando con loro su questa superficie?

Felix Auger-Aliassime: “Beh, la classifica non mente. Sono i due migliori giocatori. Questo è un dato di fatto. Hanno stili di gioco diversi, ma entrambi mettono sotto pressione gli avversari in modi diversi. Sì, non c’è bisogno che mi addentri nel loro modo di giocare. Lo sappiamo tutti. Li abbiamo visti giocare negli ultimi anni. Sappiamo cosa aspettarci. Continuano a presentarsi e a giocare bene, quindi bisogna dargli credito”.

D. In questi quattro mesi hai dimostrato di essere uno dei giocatori in grado di competere per il terzo posto dietro Carlos e Jannik. Pensi di poterlo dimostrare anche in Australia?

Felix Auger-Aliassime: “Il futuro lo dirà. Quest’anno ho fatto grandi progressi. Ho sempre creduto, fin da bambino, che la mia ambizione fosse vincere i tornei del Grande Slam e diventare il numero 1 al mondo. Ho avuto alti e bassi, ma onestamente ho sempre creduto di poter arrivare lì. Ci credo ancora oggi. Ora si tratta solo di fare le cose giuste per migliorare. Se lo farò, vedremo dove mi porterà”.

D. Quindi questo è l’obiettivo per il prossimo anno, colmare il divario con i primi due e tornare a essere un vero protagonista nei tornei del Grande Slam?

Felix Auger-Aliassime: “Sono tutti bravi. Non posso concentrarmi solo su questi due. Tutti quelli sopra di me, sotto di me, i giovani che stanno emergendo. La competizione è alta ogni anno. Puoi avere sfortuna. Ma ovviamente quando gioco contro questi ragazzi, la realtà è che sono un livello sopra tutti gli altri. Sì, dovrò impegnarmi. Non ho mai avuto paura di lavorare, quindi va tutto bene”.

D. Se dovessi riassumere la tua stagione, come la descriveresti?

Felix Auger-Aliassime: “Sono tornato al mio posto. Sono tornato dove sento di poter giocare con più costanza. Sono davvero felice di partecipare a questo torneo, di aver giocato così negli ultimi mesi. Sì, sono contento dei progressi fatti. Il viaggio continua”.

D. Sappiamo tutti come giocano Carlos e Jannik. Per quanto riguarda Carlos in particolare, qual è stata la sfida più difficile stasera?

Felix Auger-Aliassime: “Beh, per un ragazzo che stava facendo tutto bene, ma ricordo che tre o quattro anni fa tutti dicevano: “Il servizio, il servizio. Ha un servizio pazzesco”. È stato fantastico. Il resto del gioco è sempre stato buono. È in grado di cambiare direzione con entrambi i colpi. Ti mette sotto pressione in modo diverso. Non sai cosa aspettarti. Gioca a una velocità molto elevata. Penso che questa sia stata la sfida più difficile”.

D. Il Canada è stata una squadra forte negli ultimi anni in Coppa Davis. Pensi di impegnarti di più per la Coppa Davis in futuro o, come molti altri giocatori, vorresti cambiare qualcosa, giocare ogni due anni, o altro?

Felix Auger-Aliassime: “Due cose: Sì, ho avuto successo in passato. È sempre un orgoglio giocare per il mio Paese. Molte volte devo proteggere la mia salute. Ero infortunato o non in forma per giocare la Coppa Davis. D’altra parte, tutto quello che so è che per fare qualcosa di speciale, deve essere raro. Le Olimpiadi, i Mondiali, sono ogni quattro anni. Se hai qualcosa ogni anno, non sarà così speciale. Tutto qui”.