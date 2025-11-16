Interviste

ATP Finals, Alcaraz a Sinner: “Jannik, perdi poco ma torni sempre più forte. Preparati per il 2026!”

"Dopo ogni sconfitta torni ancora più forte: perdi poco, ma quando succede torni ancora più forte. Complimenti Jannik!" - le belle parole di Carlos Alcaraz, accolte dall'ovazione dell'Inalpi Arena

Di Redazione
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Carlos Alcaraz – ATP Finals 2025 (photo © Ray Giubilo)

Dopo la sconfitta in finale delle Nitto ATP Finals contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha espresso belle parole nei confronti dell’azzurro, confermatosi campione a Torino con una prestazione a dir poco tenace. In attesa della conferenza stampa, queste le prime parole a caldo dello spagnolo durante la cerimonia di premiazione.

“Sono molto felice per il mio livello, ho affrontato un giocatore che non perde su cemento indoor ormai da due anni. Jannik, dopo ogni sconfitta torni ancora più forte: perdi poco, ma quando succede torni ancora più forte. Complimenti! Ora è tempo di riposarti e di prepararti per il prossimo anno, perché io sarò pronto! Grazie anche al pubblico, molti di voi tifavano per Jannik, ma siete stati molto rispettosi: l’ho apprezzato molto.

