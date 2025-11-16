ATP Finals LIVE: Sinner salva un set point e vince il primo parziale dopo 1h20

2-0 Alcaraz
Pronti, via e subito break per lo spagnolo, che approfitta di due doppi falli di Sinner nello stesso game. Jannik subisce un break per la prima volta dopo 65 turni di battuta difesi consecutivamente: l’ultimo break subito da Sinner risaliva ai quarti di Parigi contro Shelton
SET SINNER
Jannik Sinner conquista 7-4 il tie-break del primo parziale, vincendolo con la solita mentalità clamorosa. Due insoliti pallonetti decidono il set, con Sinner bravo a salvare un set point sotto 6-5
Tie-break
Sinner salva un set point – che è anche la prima palla break della partita – con una super seconda, poi col servizio si tira fuori da una situazione complicata, raggiungendo il tie-break.
5-4 Alcaraz
Sinner arriva sul 4-4 30 pari ma poi Alcaraz spara due drittoni notevoli. Tanti VIP inquadrati ai cambi campo, da Gianni Morandi a Emma Marrone, fino a Guga Kuerten, Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Medical time out per Alcaraz al cambio campo
3-3
Partita che sti sta accendendo: Alcaraz viene trascinato per la prima volta ai vantaggi ma tiene il servizio, idem Sinner nel sesto gioco. Ritmo a tratti elevatissimo, grande equilibrio per ora: 3-3
2-2
Alla ripresa del gioco Sinner non concede palle break, vincendo i due punti successivi. Parte il primo vero “olé olé olé Sinner”, ma anche qualche tifoso di Alcaraz prova a farsi sentire
Gioco interrotto
Sul 2-1 40 pari in favore di Alcaraz il gioco viene interrotto per permettere i soccorsi a uno spettatore, forse per via di un malore. Sinner aveva avuto una chance per il 2-2, ma aveva commesso doppio fallo
1-1
Jannik Sinner tiene a zero il suo primo turno di battuta grazie a un paio di errori di Carlitos. L’Inalpi Arena esplode a ogni punto di Sinner, che ha appena tenuto il 60esimo turno di servizio consecutivo (non subisce un break dai quarti di Parigi contro Shelton)
Si parte
Sinner vince il sorteggio e sceglie di rispondere, Alcaraz tiene a 15 il primo turno di battuta. Atmosfera incandescente a Torino
Amici ed amiche di Ubitennis, buonasera e benvenuti alla diretta LIVE scritta della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, finale delle Nitto ATP Finals 2025. Chi esce vincitore si fregerà del titolo di ‘Maestro’ di questa stagione.
Leggi anche:
- ATP Finals LIVE: Sinner salva un set point e vince il primo parziale dopo 1h20
- ATP Finals, doppio: Heliovaara e Patten nuovi Maestri, Salisbury e Skupski si inchinano in due set
- Sinner e Alcaraz alla CNN: “due anni di grande rivalità ma fuori dal campo ritorniamo persone”
- ATP Finals, Sinner e Alcaraz riscaldano i motori prima della finale
- Coppa Davis: la Francia convoca Moutet e Mpetshi Perricard per le Finals. Humbert out per infortunio