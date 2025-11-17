ATP Awards: Cincinnati, Doha e Bastad sono i migliori tornei del 2025

Come ogni anno, il finale di stagione porta con sé anche i relativi premi. I primi a essere resi pubblici, e che sono stati decisi esclusivamente dai risultati dei sondaggi somministrati ai giocatori, sono gli ATP Awards che riguardano i migliori tornei dell’anno per ogni categoria. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior 1000 del 2025 è per la prima volta il Cincinnati Open, giunto alla 126esima edizione.

Dopo dieci anni di dominio incontrastato del Masters di Indian Wells, per quanto riguarda questo premio, l’evento che va in scena ad agosto in Ohio ha riscosso un enorme successo in questa stagione. Complice l’investimento di 260 milioni di dollari per cambiare il look al Lindner Family Tennis Center, diventato quindi un luogo in cui si è potuto e si potrà ospitare un torneo di 12 giorni e con un tabellone a 96 giocatori nel singolare (che ha visto trionfare Carlos Alcaraz) e a 32 nel doppio (vinto da Ram/Mektic).

“Siamo incredibilmente onorati di essere stati nominati torneo ATP Masters 1000 dell’anno per la prima volta nella nostra storia”, ha dichiarato Bob Moran, direttore del torneo. “Questo riconoscimento riflette la visione e l’impegno di Ben e Kelly Navarro, che si sono prefissati di creare un’esperienza di prim’ordine non solo per i tifosi. Ma anche per i giocatori che rendono questo sport così speciale. Questo premio è un vero successo di squadra e siamo grati all’ATP e ai giocatori per aver riconosciuto questo impegno”.

ATP Awards, Doha miglior 500 della stagione

A strappare invece il premio come miglior ATP 500 dell’anno è il Qatar ExxonMobil Open, evento svoltosi a Doha nel mese di febbraio, che per la prima volta quest’anno era di categoria 500 (nelle stagioni passate aveva già vinto sei riconoscimenti come miglior 250). Andrey Rublev ha vinto nel singolare – dove erano presenti anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic -, Cash/Glasspool nel doppio.

“Siamo davvero onorati di ricevere questo premio come miglior torneo nella categoria ATP 500”, ha dichiarato il direttore del torneo Karim Alami. “Questo riconoscimento riflette la passione, la dedizione e il lavoro di squadra che caratterizzano il nostro evento. Dai nostri incredibili giocatori e fan fedeli, ai nostri sponsor e lo staff. Tutti hanno contribuito a creare un’esperienza di livello mondiale, dentro e fuori dal campo. Questo premio ci spinge a continuare ad alzare l’asticella e a offrire un torneo indimenticabile negli anni a venire”.

ATP Awards, Bastad il miglior 250 della stagione

Infine, torna in vetta nella categoria 250 il Nordea Open, evento organizzato a Bastad nel mese di luglio, che vince il premio per la 13esima volta. “Questa è una notizia fantastica e siamo ovviamente felici e grati”, ha dichiarato Christer Hult, CEO e Amministratore Delegato. “La nostra ambizione è sempre quella di offrire i migliori servizi e la migliore ospitalità a tutti i nostri ospiti: giocatori, partner e spettatori. Questa è la conferma che il team sta facendo un ottimo lavoro e ci ispira a continuare a sviluppare ulteriormente il torneo. Un grande ringraziamento va ai giocatori, alla nostra organizzazione e al team di supporto dell’ATP”. Il torneo di singolare è stato portato a casa da Luciano Darderi, mentre in doppio si sono affermati Andreozzi/Arends.