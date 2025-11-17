Coppa Davis, Gille: “Ridiamo da mattina a sera, ma lavoriamo anche”

Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille e Joran Vliegen sono i giocatori convocati da Steve Darcis per le Finali di Coppa Davis. Dopo l’esaltante successo contro l’Australia espugnando Sydney, martedì il Belgio gioca contro la Francia per un posto in semifinale contro l’Italia. O l’Austria. Da quanto hanno detto di fronte ai media, pare che l’atmosfera non possa essere migliore.

D. Come stanno andando i preparativi finora? Quali credi siano le vostre possibilità in queste Finals di Coppa Davis?

CAPITANO STEVE DARCIS: “La preparazione sta andando benissimo. Penso che tutti i giocatori siano in ottima forma, davvero motivati a scendere in campo e iniziare domani. Tutti i segnali sono positivi e non vediamo l’ora di cominciare“.

D. Steve, nell’ultimo turno avete battuto una nazione che ha uno Slam [l’Australia]. Pronti a batterne una seconda?

CAPITANO STEVE DARCIS: “Siamo pronti. Non so se ci riusciremo. Almeno faremo il nostro lavoro. Lotteremo come matti, come sempre. Sono sicuro che i giocatori che scenderanno in campo faranno bene. In panchina faremo anche noi la nostra parte. Sarà una grande giornata, ne sono certo. Cercheremo di fare del nostro meglio e vedere come andrà”.

D. Zizou, hai ottenuto dei grandi risultati quest’anno. Parlaci della tua fiducia in vista di questo confronto contro la Francia.

ZIZOU BERGS: “Sì, penso che tutti noi abbiamo ottenuto belle vittorie quest’anno, e questo dà fiducia. Sono passi importanti nella tua carriera individuale per diventare un giocatore migliore. Aiuta sicuramente. Ora, ovviamente, non c’è alcuna garanzia di continuare a ottenere quelle vittorie contro grandi giocatori. L’unica cosa che possiamo fare adesso è prepararci nel miglior modo possibile e fare il nostro lavoro in campo, tirando fuori il massimo di ciò che abbiamo quel giorno”.

D. Capitano, da giocatore eri conosciuto come “Mr. Davis Cup”. Hai giocato molto questa competizione. Ora sei capitano. In cosa sono diverse queste settimane per te rispetto a quando eri giocatore? Come trasmetti il tuo amore e la tua passione per la Davis Cup ai giocatori più giovani?

CAPITANO STEVE DARCIS: “Innanzitutto la competizione è cambiata molto. Penso che l’atmosfera fosse un po’ migliore. Tutte le squadre nello stesso posto, il che è anche positivo. È semplicemente diverso. Da parte mia, cerco di portare la mia esperienza. Cerco di parlare molto con i giocatori e di creare una grande atmosfera nella squadra. Penso che al momento ci stiamo riuscendo molto bene. Credo che i ragazzi siano felici di stare insieme. Abbiamo un grande spirito di squadra. Questa è la nostra arma principale, secondo me”.

D. Raphael, ovviamente una prestazione straordinaria nelle qualificazioni [ha battuto De Minaur e Vukic]. Come la porti avanti? Com’è essere qui alle Finals?

RAPHAEL COLLIGNON: “Quello che ho fatto in Australia è stato fantastico. Ho guadagnato molta esperienza in Coppa Davis vincendo le mie prime partite lì. Cerco di portare questa esperienza qui. Ora so un po’ meglio cosa significa la competizione, cosa vuol dire giocare per il mio Paese. Cercherò di portare tutto questo domani, lottare su ogni palla e vedremo”.

D. Alexander, sei il più giovane del gruppo. Parlaci dell’essere parte di una squadra come questa in Coppa Davis.

ALEXANDER BLOCKX: “Sì, forse sono giovane, ma sono il più alto di tutti (risate). Questo aiuta un po’. Ma no, posso imparare molto da loro. Hanno giocato qualche sfida più di me. Ogni volta che posso partecipare lo considero un bonus . È davvero bello essere qui alle Finals perché è il livello più alto possibile in Coppa Davis. Mi sto divertendo molto. Sono qui. Se devo giocare, sono sempre pronto. Mi sento davvero molto bene”.

D. Sander, puoi darci un’idea dello spirito di squadra al momento?

SANDER GILLE: “È fantastico. Ridiamo dalla mattina alla sera. Succede così ormai da parecchi incontri, va sempre meglio. Penso ci sia un buon equilibrio. Abbiamo alcuni ragazzi giovani, più o meno della stessa età, quindi si conoscono da molto tempo. È semplicemente un’ottima atmosfera. Penso che anche la motivazione ci aiuti. Non è solo divertimento. Stiamo lavorando molto duro e penso che ci stiamo spingendo a vicenda al limite, pur divertendoci. Credo sia l’ingrediente migliore per il successo. È per questo che stiamo andando bene”.

D. Joran, tu e Sander avete giocato insieme per molti anni. Ora giocate insieme solo in Coppa Davis. È facile ritrovare l’intesa ogni volta che tornate a giocare insieme?

JORAN VLIEGEN: “Abbiamo giocato insieme per molto tempo. Quegli automatismi non scompaiono mai. Dipende da quanto tempo passa tra un impegno di Coppa Davis e l’altro. Da questo dipendono i giorni necessari per riabituarsi. A febbraio è stato piuttosto veloce. Forse ora in Australia ci sono voluti uno o due giorni, ma rimangono. Sappiamo cosa farà l’altro in campo. Possiamo fare affidamento l’uno sull’altro e dare il massimo per la squadra”.

M.S.