Coppa Davis, Herbert: “Ho riscoperto la competizione con le sfide casa/trasferta”

Comincia l’ultima settimana della stagione tennistica, quella dedicata alle Final 8 di Coppa Davis, le otto squadre che a Bologna si contenderanno l’Insalatiera. Ai quarti di finale l’Italia affronta da favorita, anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’Austria, il cui capitano, l’ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, ha affermato che “la cosa positiva è che basta essere migliori quel giorno lì. A tutti capita una giornata no”. Quando scopriremo che giornata sarà mercoledì 19 novembre, sapremo già quale sarà la squadra da sfidare tra Francia e Belgio. Alla vigilia della sfida di martedì, ecco cosa hanno detto i francesi, il cui capitano Paul-Henri Mathieu ha convocato Arthur Rinderknech, Corentin Moutet. Giovanni Mpetshi Perricard, Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert.

D. Paul-Henri, come sono andati finora i preparativi?

CAPITANO PAUL-HENRI MATHIEU: “La preparazione è andata bene. Siamo arrivati venerdì, abbiamo fatto alcuni allenamenti sul campo centrale giusto per abituarci. Le condizioni sono ottime. Non vediamo davvero l’ora di giocare domani. Sarà una grande competizione con otto ottime squadre. Con questo formato è tutto molto breve. Penso che possa succedere di tutto. Sì, siamo davvero impazienti di giocare domani”.

D. Arthur, hai avuto una stagione incredibile quest’anno, e in particolare negli ultimi mesi. Puoi parlarci del tuo livello di fiducia, per ciò che hai ottenuto nel circuito, e di cosa puoi portare all’aspetto di squadra almeno per il tuo primo incontro?

ARTHUR RINDERKNECH: “Abbiamo iniziato a costruire fiducia come squadra, prima di tutto, già a febbraio, battendo il Brasile, che è una grande squadra, in casa. Poi siamo andati a battere la Croazia in trasferta lì in Croazia a settembre, con questa stessa squadra. Siamo riusciti a costruire un po’ di fiducia. Cercheremo di portarla qui questa settimana e fare del nostro meglio, prendendo una partita alla volta e andando più lontano possibile. Sì, personalmente cercherò di fare del mio meglio, come sempre, e portare in campo ciò che ho fatto negli ultimi mesi per ottenere più punti possibile per la squadra”.

D. Corentin, hai giocato a settembre, hai vinto due partite. Hai fatto il tuo debutto in Coppa Davis. Come ti senti, ora che sei di nuovo alle Finals, a giocare per la Francia? Come ti senti come giocatore che compete per il proprio Paese?

CORENTIN MOUTET: “Molto bene, certo. Sono orgoglioso di far parte di nuovo della squadra. Come ho detto molte volte, è bello giocare per la squadra, non solo per me stesso. Siamo abituati a giocare per noi stessi tutto l’anno. È bello essere parte di questa grande squadra, la stessa che eravamo in Croazia. Non so… L’atmosfera è ottima. Sto giocando bene. Mi sento in salute. Sono felice di essere di nuovo nella squadra”.

D. Pierre-Hugues, i tifosi della Coppa Davis sono tradizionalmente appassionati, rumorosi. Quanto aiuta quando giochi per il tuo Paese?

PIERRE-HUGUES HERBERT: “È ciò che rende grande la Coppa Davis, o lo rendeva grande con le sfide in casa e in trasferta, perché sicuramente non sarà la stessa cosa giocare qui a Bologna rispetto a giocare in Francia. Sì, aiuta molto. Porta energia, porta passione. Non ti senti solo in campo. Abbiamo vissuto l’esperienza opposta in Croazia quest’anno. È stato piuttosto intenso. Ma è ciò che è bello di questa competizione, questa passione e il fatto che sia un po’ diversa dal resto dell’anno quando giochiamo nei tornei“.

D. Pierre, sei il “veterano”, diciamo, della squadra. Ogni incontro di Coppa Davis che giochi, quando ci ripensi, anche ora, ognuno è speciale quanto il precedente, un momento saliente della tua carriera?

PIERRE-HUGUES HERBERT: “È divertente perché sono entrato in squadra da giovane. Forse è la prima volta che mi chiamano “veterano”. È piuttosto carino (sorride). È un dato di fatto, sono il giocatore più anziano qui nella squadra. Ora vivo questa esperienza con una nuova generazione di giocatori francesi. Ero abituato alla vecchia generazione. Le emozioni sono state piuttosto diverse nel corso della mia carriera in Coppa Davis, specialmente in Francia. Ho vissuto il mio primo anno con il vecchio formato della Davis, con le sfide in casa e in trasferta, con due finali giocate in casa”.

“Quindi ho vissuto tutto questo. Il nuovo formato è stato un po’ difficile per noi in Francia, penso, soprattutto per me, perché sentivo come se qualcosa fosse un po’ morto in questa competizione. Posso dire che quest’anno ho sentito qualcosa crescere, qualcosa di un po’ diverso dagli anni passati. Queste due sfide giocate in casa e in trasferta mi hanno fatto in qualche modo riscoprire la competizione. Penso che sì, sono davvero entusiasta di essere di nuovo qui e di giocare queste Final 8 e di adattarmi a questo nuovo formato”.