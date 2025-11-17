I numeri del cannibale indoor: Sinner mette nel mirino Lendl e supera Nastase alle ATP Finals

We are all witnesses. Siamo tutti testimoni, forse è il caso di dirla così, perché il fenomeno a cui stiamo assistendo è prima di tutto italiano per poi sprigionare la sua portata in ogni angolo del mondo che non può rimanere asettico dinanzi alla sua epicità. I numeri quasi lo offendono, non ne restituiscono il ritratto nella sua globalità e interezza, ma sono parte integrante del racconto di Jannik Sinner e della sua straordinaria parabola di cui lo zenit sembra essere ancora terreno inesplorato. La vittoria su Carlos Alcaraz in finale alle ATP Finals è l’ultima voce di un fatturato che non conosce regressione.

La campagna torinese, culminata con la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, ha offerto una sfilza di dati che fanno saltare dalla sedia chi è amante della statistica. Se la terra rossa continua a essere la superficie dove Sinner anela a fare di più, l’altoatesino è mostruoso sul cemento e inarrivabile sull’indoor. L’appuntamento di fine anno delle Finals sta diventando uno dei suoi terreni di caccia preferiti dove ha stabilito dei record incredibili.

Se la “rivalità” più a senso unico nella storia del circuito è quella tra Djokovic e Monfils dove il serbo primeggia per 19-0, la semifinale piemontese tra Jannik e de Minaur ha avvicinato l’australiano a questo primato nefasto con 13 ko consecutivi. Accantonando le statistiche futuribili, la vittoria di Sinner è stata quella che gli ha permesso di effettuare il sorpasso ai danni di Roger Federer nella striscia vincente di 29 incontri sul cemento indoor. Neanche il tempo di crogiolarsi che arriva il successo n.31 in finale con Alcaraz che lo porta a un solo match da Ivan Lendl fermo a 32, con il ceco inattaccabile su questa superficie tra 1980 e il 1983. Nel mirino c’è anche lo stesso Novak Djokovic a quota 35, mentre è ancora distante il leader della classifica: John McEnroe a 47, rimasto imbattuto per nove anni tra il 1978 e il 1987.

Se la striscia vincente di 81 incontri vinti sulla terra rossa firmata Rafael Nadal è oggetto inarrivabile, Jannik può fregiarsi di un record esclusivo alle ATP Finals. Il bicampione di Torino ha conquistato 20 set consecutivi e nelle due edizioni che lo hanno portato in gloria non ne ha lasciato per strada neanche uno, diventando l’unico tennista a diventare campione vincendo tutte e tre le partite del proprio girone con questo ruolino di marcia. 15 vittorie su 17 incontri in questa competizione, con i soli Daniil Medvedev nel 2021 e Djokovic in finale nel 2023 a batterlo, che hanno portato Sinner ad avere la percentuale di vittorie più alta: 88,24% a fronte dell’88% targato Ilie Nastase con 22 successi su 25. L’ex campione rumeno vinse il trofeo 4 volte (1971, 1972, 1973, 1975).

Un dominio che si esprime, chiaramente, anche nel gioco. Basti pensare che il break subito in apertura di secondo set nell’epilogo di Torino contro Alcaraz è stato quello che ha interrotto la “streak” di turni al servizio mantenuti che ammontava a 64. Per quanto concerne il primo set, viatico fondamentale per indirizzare la sfida, la statistica che porta in dote è che il tie break giocato contro lo spagnolo è il sedicesimo messo in cascina nell’anno tennistico che lo ha visto cedere solo in tre occasioni, manco a dirlo proprio contro Carlitos nelle finali di Roma e Parigi (2).

Un anno dove Sinner ha scoperto anche il dark side of the moon, con la squalifica per il caso Clostebol a negargli tre mesi di tennis dove avrebbe potuto incrementare il numero dei trofei messi in bacheca. Con il successo alle ATP Finals sale a quota 6 in stagione, con il sipario calato sul 2025 che si ferma dietro solo al 2024 con gli otto titoli messi a referto. Al netto di tutto, il dato che dovrebbe far gonfiare il petto al quattro volte vincitore Slam è che, senza contare i ritiri di Cincinnati e Shanghai che eguaglierebbero il numero e basta peraltro, le volte in cui è uscito sconfitto dal campo in stagione è inferiore alle volte in cui ha sollevato il trofeo: 4 a 6. Semplicemente pazzesco.