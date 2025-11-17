United Cup, il sorteggio: Italia di nuovo con Francia e Svizzera nel girone

La fine e il principio. La sfida dei sogni alle ATP Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata il degno epilogo della stagione regolare, ma la vittoria dell’azzurro non è stata l’ultima cartuccia di questo 2025 che si appresta ad essere mandato in archivio con la imminente fase finale della Coppa Davis da disputare a Bologna senza il numero 2 del ranking e Lorenzo Musetti. Le competizioni a squadre rappresenteranno il trait d’union tra la coda dell’anno corrente e il 2026 già ai nastri di partenza con la United Cup in programma dal 2 all’11 gennaio in Australia.

La fresca competizione nata a cavallo tra il 2022 e il 2023 andò a sostituire quella che fu l’ATP Cup e prevede 18 nazionali inserite in sei gironi da tre pronte a darsi battaglia tra loro. L’Italia sfiorò il successo nella prima edizione quando si arrese in finale solo agli Stati Uniti con un netto 4-0. Gli USA sono lo spauracchio del girone A, inseriti con Spagna e Argentina, e la favorita anche per l’edizione 2026 perché oltre ad essere campioni in carica, possono contare su un top-10 sia per il maschile che per il femminile: Taylor Fritz e Coco Gauff.

L’Italia si affida a Flavio Cobolli e Jasmine Paolini come punte di diamante. Nel roster ci saranno anche Andrea Vavassori e Sara Errani, vincitori al Roland Garros, per il doppio misto e Nuria Brancaccio e Andrea Pellegrino. Cambia la lettera, cambia la location, ma non gli avversari. Gli azzurri sono stati nuovamente sorteggiati insieme a Francia e Svizzera, ma rispetto allo scorso anno si giocherà a Perth per il gruppo C. Stessa città per il girone A degli USA e il girone E con Gran Bretagna, Grecia e Giappone. Le partite degli altri 3 gruppi si giocheranno a Sydney con l’Australia padrona di casa che tutto sommato pesca bene nel girone D con Norvegia e Repubblica Ceca.

Se la Coppa Davis sta facendo storcere il naso a tanti addetti ai lavori per il proprio fascino affievolito e la conseguente rinuncia di tanti grandi giocatori, l’appeal della United Cup è in crescita e coinvolge cinque top player del ranking ATP e tre di quello WTA. Oltre alla nostra Jasmine Paolini e Coco Gauff, parteciperà con la sua Polonia anche la sei volte vincitrice Slam: Iga Swiatek. La Germania si affiderà invece ad Alexander Zverev, il Canada potrà contare su Felix Auger Aliassime, Alex de Minaur guiderà i padroni di casa mentre Jack Draper formerà un interessante tandem insieme a Emma Raducanu. Un mix esplosivo per inaugurare la stagione tennistica nel migliore dei modi.