Al Challenger di Sydney Lleyton Hewitt fa coppia con il figlio Cruz

Il due volte campione Slam si allea con il promettente erede per una festa in famiglia indimenticabile

Di Danilo Gori
Lleyton Hewitt (foto via Twitter @TennisAustralia)

Per chi si ricorda della sfida cestistica tra Stefanel Trieste e Ranger Varese che vide nel 1990 scontrarsi Dino Meneghin (sponda triestina) e il figlio Andrea, il tennis offre in questa settimana un nuovo evento sportivo che ha per protagonista un grande campione e il proprio erede. Nel torneo di doppio del New South Wales Challenger in scena in questi giorni a Sydney, infatti, il vincitore di Wimbledon 2002 Lleyton Hewitt fa squadra con il sedicenne figlio Cruz; ottenuta una wild card, la coppia intergenerazionale sfida i connazionali Marinkov e Jones, entrati in tabellone con la medesima modalità.

Il giovane Hewitt è impegnato anche in singolare e si è già qualificato per gli ottavi di finale sconfiggendo un altro connazionale, Jasika, dopo aver annullato tre matchpoint consecutivi nel tie-break del secondo set, per un risultato finale di 3-6 7-6(6) 6-4; Cruz sembra dunque aver mutuato il temperamento da quello del padre, vedremo mercoledì come andrà il primo match dell’inedito binomio. Lleyton Hewitt è stato il ventesimo tennista a raggiungere il vertice del ranking ATP, posizione che ha ricoperto per 75 settimane; nella sua carriera ha giocato cinquanta finali del circuito, firmando ben 32 titoli ATP e in ambito Slam ha disputato quattro finali, vincendo, oltre a Wimbledon 2002 ai danni di David Nalbandian, Flushing Meadows 2001 superando in finale Pete Sampras. Ha poi perso la finale di New York 2004 per mano di Roger Federer e l’anno successivo quella di Melbourne con Marat Safin.

