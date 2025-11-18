Alcaraz e Fritz annunciano la loro presenza alla Laver Cup 2026

E’ già tempo di annunci in vista della Laver Cup 2026. Il n.1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e il n.6 del mondo, lo statunitense Taylor Fritz, parteciperanno alla nona edizione della Laver Cup, in programma alla The O2 di Londra dal 25 al 27 settembre 2026.

Nella memoria collettiva è ancora fresca l’ultima edizione giocata a San Francisco, dove il Team World ha conquistato la vittoria per 15-9 sul Team Europe, ottenendo il terzo titolo della sua storia, nonché il primo sotto la guida del capitano Andre Agassi.

L’edizione 2026 segna il ritorno della Laver Cup a Londra. La stessa The O2, fu teatro nel 2022 dell’ultima partita di Roger Federer. Nonostante il Team World abbia vinto tre delle ultime quattro edizioni della Laver Cup, il Team Europe è ancora in vantaggio nel bilancio complessivo, dove conduce per 5-3. E’ importante considerare che il fattore casa si è rivelato decisivo in cinque delle otto edizioni.

“Giocare alla The O2 di Londra sarà incredibile,” ha detto Alcaraz. “Avere la possibilità di far parte di una squadra con giocatori contro cui di solito combatto durante l’anno è qualcosa di davvero unico, ed è ciò che mi spinge a voler giocare la Laver Cup ogni anno. Speriamo di avere il pubblico dalla nostra parte e sono molto motivato ad aiutare il Team Europe a riconquistare la Laver Cup.”

“Carlos porta un talento unico, passione e una fiducia che solleva chiunque gli stia attorno. È devoto ai suoi compagni e ha un desiderio intenso di vincere. Sono entusiasta di riaverlo con noi,” ha dichiarato il capitano del Team Europe Yannick Noah.

“La Laver Cup è una settimana davvero emozionante per me,” ha affermato Fritz. “Amo l’atmosfera di squadra, l’energia che si prova in queste partite: giocare per qualcosa di più grande di te stesso è incredibile. Non vedo l’ora di trascorrere un’altra settimana con il Team World e il nostro obiettivo sarà vincere.”

Agassi si è detto “felicissimo” del ritorno di Fritz nel Team World: “Taylor incarna tutto ciò che rappresenta la Laver Cup — passione, grinta, dedizione alla squadra e capacità di emergere nei momenti importanti. Come abbiamo visto a San Francisco, dà il meglio di sé in questo contesto e porta tantissimo alla nostra squadra. Sono felicissimo che tornerà anche l’anno prossimo a Londra“.

“Siamo entusiasti di riportare la Laver Cup a Londra,” ha dichiarato Tony Godsick, presidente della Laver Cup e CEO di TEAM8. “La The O2 occupa un posto speciale nella storia del nostro evento e del tennis, avendo ospitato alcuni dei momenti più memorabili della Laver Cup. Dopo un’edizione da record a San Francisco, ci aspettiamo un’altra competizione straordinaria davanti a un’arena gremita“.

