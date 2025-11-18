Video

Coppa Davis, Scanagatta: “Per centrare la terza finale di fila l’Italia deve battere l’Austria e il Belgio” [VIDEO]

“La Francia perde dal Belgio per una follia di Moutet”. Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta la vittoria del Belgio sulla Francia. Mercoledì tocca agli azzurri raggiungere in semifinale la squadra di Steve Darcis

