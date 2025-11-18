Video Coppa Davis, Scanagatta: “Per centrare la terza finale di fila l’Italia deve battere l’Austria e il Belgio” [VIDEO] “La Francia perde dal Belgio per una follia di Moutet”. Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta la vittoria del Belgio sulla Francia. Mercoledì tocca agli azzurri raggiungere in semifinale la squadra di Steve Darcis Ultimo aggiornamento: 18/11/2025 22:44 Di Redazione Pubblicato il 18/11/2025 Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:Belgiocoppa davis 2025flashfrancia Leave a comment Ultimi articoli Australian Open: ufficializzate la classifiche della Wild Card Challange Australian Open Salisbury si prende una pausa: “Ho avuto palpitazioni cardiache, una sensazione di terrore” Personaggi Coppa Davis: il Belgio elimina la Francia e attende l’Italia in semifinale. Decide Bergs Coppa Davis Nuovo appuntamento con UbiNews dal profumo di scudetto Serie A