United Cup 2026, il sorteggio: Italia con Svizzera e Francia, si parte il 2 gennaio

Sono stati sorteggiati i gironi della quarta edizione della United Cup 2026, che avrà luogo tra Perth e Sydney dal 2 all’11 gennaio 2026 e che vede per l’Italia la partecipazione di Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Sara Errani, Nuria Brancaccio e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono compresi nel Gruppo C insieme con Francia e Svizzera.

La formula prevede sei gironi eliminatori, quarti di finali con le vincenti e le due migliori seconde, semifinali e finale; gli incontri si svilupperanno su tre match: singolare maschile, singolare femminile e doppio misto.

Andando con ordine, i gironi sono così composti:

A. USA, Spagna, Argentina

B. Canada, Belgio, Cina

C. Italia, Francia, Svizzera

D. Australia, Repubblica Ceca, Norvegia

E. Gran Bretagna, Grecia, Giappone

F. Germania, Polonia, Paesi Bassi

Gli incontri dei gironi A, C, E saranno disputati a Perth, gli altri avranno come teatro Sydney. La nazionale italiana debutterà domenica 4 gennaio durante la sessione serale alle 17 locali (le dieci del mattino da noi) contro la Svizzera: Paolini-Bencic sarà l’opener, seguito da Cobolli–Wawrinka e dall’eventuale doppio misto; gli azzurri saranno di nuovo in campo con la Francia due giorni dopo nella sessione diurna delle 10 antimeridiane (le tre di notte qui) con Cobolli alle prese con Rinderknech mentre al termine Paolini si confronterà con Lois Boisson.

Il giorno 7 spazio alla vincente del raggruppamento, che inaugura i quarti di finale con una delle migliori due seconde; semifinali e finale sono programmate rispettivamente sabato 10 e domenica 11. I due match con la compagine elvetica sono probabilmente i più affascinanti, per il resto c’è la Grecia degli ex top ten Tsitsipas e Sakkari contro Draper e Raducanu (e con il Giappone di Osaka) la Polonia di Swiatek e Hubert Hurkacz, si spera recuperato dopo i problemi che lo hanno costretto a limitare moltissimo l’attività agonistica nel 2025 e la Germania di Zverev ed Eva Lys. I campioni in carica sono gli Stati Uniti, che quest’anno ripropongono i campioni di un anno fa, ovvero Coco Gauff e Taylor Fritz.