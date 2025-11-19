Coppa Davis, Berrettini batte Rodionov con il cuore: Italia avanti 1-0 con l’Austria

Italia-Austria 1-0

M. Berrettini b. J. Rodionov 6-3 7-6(4)

In mattinata si erano diffuse voci su un problema alla schiena per Berrettini che ne avrebbe provocato l’assenza per la sfida odierna contro l’Austria. Ma già nella sessione di allenamento Matteo era sembrato abbastanza in palla negli scambi con Cobolli e alquanto sicuro in tutti i movimenti, servizio compreso. Filippo Volandri confermava le nostre impressioni e sceglie come singolaristi Berrettini e Cobolli.

Primo Set: Berrettini sfrutta l’unico black out di Rodionov

Il primo singolare vede in campo i due numeri 2 e quindi Berrettini e Jurij Rodionov, n° 177 ATP (l’azzurro è n° 56). Matteo parte al servizio e fuga subito tutti i dubbi sullo stato della sua schiena. Tre servizi vincenti e prime oltre i 210 km/h. L’austriaco risponde con la stessa moneta, risulta essere molto efficace con la prima e i giochi filano via veloci. Il parziale si decide tra settimo e ottavo gioco. Il classe 1999 si procura la prima palla break del match ma Berrettini la annulla con il primo ace e poi tiene la battuta.

Nel game successivo la situazione si ribalta ma l’esito è differente. Rodionov va 40-15, ma Berrettini con un bel passante di diritto lungolinea e grazie ad un gratuito di rovescio dell’avversario torna in parità. Matteo picchia da fondo campo, si procura una palla break che trasforma grazie ad un altro gratuito dell’austriaco. Nel gioco successivo il tennista italiano va a set point con uno slice di rovescio che si arrampica sulla rete e finisce dall’altra parte. Il romano prima sbaglia un diritto, poi però si procura un altro set point che stavolta trasforma con un ace. 6-3 Italia dopo 33′.

Secondo set: Berrettini la decide al tie-break

Si ricomincia come nel primo set, Rodionov tiene la battuta a zero, Berrettini va sul 40-0 prima che ci sia un guasto all’impianto di illuminazione che modifica l’intensità della luce dal lato della tribuna dietro il giudice di sedia. Passano circa 15 minuti prima che il gioco riprenda, ma il pubblico si diverte con la ola e la musica del DJ. Alla ripresa lo spartito non cambia, ma Matteo sbaglia qualche dritto di troppo e il suo avversario che lo martella dal lato del rovescio allunga sul 5-2 giocando un buon tennis da fondo campo.

Berrettini sa però cosa significa giocare in Davis mentre il tennista austriaco è pur sempre il n° 177 del mondo. Così quando serve sul 5-4 per il set Rodionov commette il primo doppio fallo e sulla seconda palla break concessa sbaglia un comodo diritto. Sembrerebbe tutto sistemato, ma la Davis riserva sempre emozioni. Matteo serve per pareggiare i conti ma va sotto 0-40. Qui viene fuori tutta la classe, il cuore e la determinazione dell’azzurro. 5 prime consecutive e aggancio sul 5-5. Si arriva così al tie break, il romano scappa sul 2-0, si fa raggiungere sul 2-2 ma grazie anche ad un nastro fortunato allunga nuovamente per chiudere dopo un’ora e trentatré minuti 6-3 7-6(4).