Coppa Davis, capitano Mathieu: “Punto folle di Moutet? Forse dirò qualcosa a lui, non ai media”

La nazionale francese esce di scena ai quarti di finale della Davis Cup, sorpresa da un team belga scatenato. Dopo una rimonta sensazionale messa in cassaforte da Collignon ai danni di un Moutet sprecone, Zizou Bergs ha sigillato la pratica mettendo k.o Arthur Rinderknech, finalista del ‘1000 di Shanghai. Ecco la conferenza stampa del team francese:

D. Cosa è andato storto in queste due partite? Cosa sarebbe potuto andare meglio per voi in questo incontro

contro il Belgio?

Capitano Paul-Henri Mathieu: “Cosa è andato storto? Abbiamo semplicemente perso i due singolari. No, penso che loro fossero più forti di noi. Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Abbiamo visto in entrambe le partite che tutto può succedere in entrambi i sensi. Nel primo incontro, eravamo vicini alla vittoria in due set, poi alla fine abbiamo perso in tre. Arthur era vicino a perdere facilmente. Voglio dire, facilmente, in due set. Ha quasi ribaltato l’incontro. È così che funziona in questo formato. Quindi ora dobbiamo solo guardare avanti, per essere migliori l’anno prossimo”.

D. Arthur, c’è stato qualcosa che ti ha sorpreso di Zizou oggi? Secondo te, qual è stato il fattore decisivo che ha determinato la vittoria o la sconfitta in questa partita?

Arthur Rinderknech: “No, niente di particolare mi ha sorpreso di lui. È entrato in campo con sicurezza. Ha giocato come al solito. Me lo aspettavo. Non ho giocato bene come lui. Ha servito bene per quasi tutta la partita. Ci sono stati solo alcuni punti in cui ho avuto delle occasioni sul suo servizio. Ha risposto piuttosto bene. I campi erano piuttosto veloci. Il servizio e la risposta sono piuttosto importanti. Non ho giocato molto bene il primo servizio in ogni set, quindi ho perso il servizio. Mi ci è voluto del tempo per trovare una soluzione. In un certo senso l’ho trovata. Alla fine, nel secondo set, mi è sfuggita dalle mani. Avrei potuto ribaltare il risultato, come ha detto il capitano. Nella prima partita abbiamo perso in tre set. Eravamo vicini a finire in due. Zizou era vicino a finire in due. Stavo per ribaltare il risultato e andare al terzo set. Nessuno sa cosa sarebbe successo. È così che va. È un formato veloce. Sono triste per i tre ragazzi della nostra squadra che stasera non hanno giocato”.

D. Cosa ha detto il capitano a Moutet dopo la partita che ha perso a causa di quel colpo folle che tutti hanno visto?

Capitano Paul-Henri Mathieu: “Non l’ho ancora visto perché giochiamo una partita dopo Moutet. Arthur era in campo, quindi io ero in panchina. Siamo venuti direttamente qui, quindi…”.

D. Cosa gli dirai dopo?

Capitano Paul-Henri Mathieu: “Non te lo dirò. Se voglio dire qualcosa ai giocatori, lo dirò ai giocatori, non ai media”:

D. Qual è stata la tua reazione in quel momento?

Capitano Paul-Henri Mathieu: “Nessuna reazione. Abbiamo perso. Abbiamo perso un punto. La cosa più importante è cercare di vincere la partita. Bisogna adattarsi a ogni giocatore quando a volte è difficile capirlo. Ognuno reagisce in modo diverso. Sì, nessuna reazione. Stavo solo, ovviamente, pensando solo a ribaltare la situazione, solo cercare di aiutarlo a vincere la partita”.

D. Nel secondo set, lui era in vantaggio, tu hai pareggiato i conti, poi lui è tornato in vantaggio. Nella terza parte, quando è passato in vantaggio, quale pensi sia stata la ragione?

Cosa pensi? Forse hai avuto un leggero calo, mentre lui ha alzato ancora di più il livello?

Arthur Rinderknech: “Ho provato di tutto. Ho dato tutto quello che avevo stasera. Se dicessi che ho giocato una buona partita, mentirei. Se dicessi che ho giocato una brutta partita, probabilmente sarebbe vero. Si può vincere anche giocando male, non importa. Soprattutto quando giochi per una squadra, per un Paese, non ti interessa davvero come giochi. Forse per molto tempo non ero pronto a trovare tutto quello che avevo nel profondo del mio cuore. Ad un certo punto l’ho trovato. Soprattutto dovevo eguagliare la sua intensità perché lui stava mettendo molta intensità. È entrato in campo con sicurezza. Erano anche in vantaggio per 1-0. Forse per lui era un po’ più facile entrare in campo. Stava mettendo molta intensità. Io non ero in grado. Per molto tempo non sono riuscito a eguagliare la sua intensità. Ad un certo punto ho provato di tutto. È stata una partita molto combattuta. Per un punto qua e là, è andata via. Ho avuto due set point sul suo servizio. Uno di questi ha toccato la parte superiore della rete. Nell’altro lui ha fatto un ottimo colpo dopo un grande ritorno. Devo dare molto merito a lui e a tutta la squadra belga perché hanno fatto un ottimo lavoro. Sapevo che sarebbe stata dura. Sapevo che erano molto vicini. Bisogna fare squadra, quindi complimenti a loro”.

D. Come valuta questa stagione di Coppa Davis nel suo complesso? Era da un po’ che la Francia non arrivava agli ottavi di finale. Quali lezioni trarrà per la prossima volta?

Capitano Paul-Henri Mathieu: “Sì, quando abbiamo iniziato la competizione, ovviamente l’obiettivo era quello di qualificarci per le Final 8. Poi, una volta qualificati, l’obiettivo era quello di provare a vincere il trofeo perché penso che sia un formato molto aperto. Dobbiamo solo migliorare l’anno prossimo. Cercheremo di qualificarci di nuovo per le Final 8. Sappiamo che non sarà facile. Bisogna vincere due incontri, in casa o in trasferta. Ci sono squadre molto forti. Ma cercheremo di metterci in questa posizione, solo per fare meglio l’anno prossimo”.