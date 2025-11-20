Coppa Davis, Ferrer: “Munar, uno dei migliori match indoor”. Martinez: “Doppio fallo sul MP? Grazie Mensik”

Vittoria in rimonta della Spagna sulla Repubblica Ceca, con Jaume Munar nella parte di Carlos Alcaraz che ha pareggiato la vittoria Jakub Mensik e poi ha ha fatto proprio il doppio con Marcel Granollers e Pedro Martinez che hanno annullato set point qua e là a Mensik/Machac. Insomma, per adesso ininfluente l’assenza del numero 1 del mondo e sospiro di sollievo per capitan Ferru che non fatica ad ammettere il nervosismo tipico di chi segue dalla panchina.

D. David, come erano i nervi, soprattutto nel doppio? Hai ancora delle unghie?

Capitano David Ferrer: Certo che sono nervoso quando il confronto è molto tirato. La Repubblica Ceca è una buona squadra, sia in doppio che in singolare. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, hanno giocato davvero bene. Sono felice per loro perché ora siamo in semifinale. Ora è il momento di goderci la serata, e domani vedremo contro chi giocheremo.

D. Puoi parlare un po’ dello spirito e della resilienza della tua squadra? Avete rimontato due volte, nelle qualificazioni e ora qui. Come mai riuscite a giocare un tennis così buono quando siete in svantaggio?

Capitano David Ferrer: Naturalmente per noi essere alle Finals è un dono. Abbiamo annullato match point con Pedro [contro Holger Rune], è stato un eroe a Marbella. Ora di nuovo. È un giocatore da Coppa Davis. Sapevo che oggi sarebbe stato un confronto difficile. Credo che tutti lo sapessimo. Nient’altro. Pablo alla fine ha combattuto tutta la partita. Sfortunato. Alla fine, Jakub Mensik ha meritato di vincere.

Nella seconda partita, Jaume ha servito benissimo. Secondo me ha giocato una delle sue migliori partite nel tour su un campo indoor.

Il doppio, ovviamente, con Marcel e Pedro: secondo me ho il miglior giocatore di doppio del mondo. Per me è più facile perché alla fine è il leader della squadra. Nei momenti importanti sa cosa deve fare. È stato molto coraggioso nei punti importanti alla fine del set. Sì, sono davvero felice per Marcel e ovviamente anche per Pedro, per vivere questi momenti.

D. Quando hai deciso di mettere Carreño Busta in singolare, è stato perché volevi avere Martinez in doppio con lui o c’era un altro motivo? E per Granollers: abbiamo avuto due confronti precedenti senza arrivare al doppio. Quando sei in questa situazione in Coppa Davis, ovviamente speri che la tua squadra vinca, magari senza bisogno del doppio, ma quanto è frustrante fare un viaggio, venire con la squadra e poi magari non giocare nemmeno? Ti piacerebbe che il formato della Coppa Davis cambiasse?

Capitano David Ferrer: No, ho deciso di mettere Pablo Carreño perché ho fiducia in lui per giocare il singolare. Tutto qui.

Marcel Granollers: Come giocatore di doppio, conosco il formato. So che posso venire qui e non giocare. Ma speriamo sempre di poter vincere entrambi i singolari perché è la cosa migliore per la squadra. Ma siamo qui per qualsiasi cosa la squadra abbia bisogno. Oggi era 1-1. Pedro e io abbiamo cercato di aiutare la squadra con una vittoria. È stata una partita molto dura, ma siamo davvero felici di aver aiutato la squadra oggi.

D. Marcel e Pedro, eravate gli specialisti del doppio in campo in quella partita. Potete commentare l’importanza di essere in quel tipo di posizione come specialisti del doppio? Pedro, cosa hai provato sul doppio fallo sul match point?

Marcel Granollers: È importante per me adesso che gioco il doppio, quindi mi sento più a mio agio, perché ora mi alleno solo su aspetti specifici del doppio, più di prima quando giocavo anche in singolare. Con Pedro abbiamo già giocato alcune partite di Coppa Davis a un buon livello. Anche Pedro gioca durante l’anno nel Tour ottenendo grandi risultati. È ormai anche un giocatore di doppio. Credo che abbiamo una buona chimica. Ci conosciamo. Sappiamo come possiamo giocare bene. Lottiamo duro, cerchiamo di dare il massimo.

Pedro Martinez: Da parte mia, grazie a Jakub per il doppio fallo. Cosa posso dire? In quel momento, preghi che faccia un doppio fallo perché non volevamo colpire la risposta. In quel momento è un grande regalo (sorride).

D. David, hai detto “ho visto la luce”, riferendoti alla tua squadra. Ti chiedo se c’è qualcosa che magari non abbiamo visto, qualcosa sulla chimica, sulla tattica, che tu hai visto e noi no? Guarderai qualcuna delle altre semifinali ora o ti riposerai?

Capitano David Ferrer: Alla fine è perché ho giocatori di tennis straordinari. È la cosa più importante. Naturalmente, il feeling della squadra è davvero buono. È un buon punto di partenza per avere possibilità di vincere la Coppa Davis. Ora guarderò Argentina-Germania, ma in TV perché sono davvero stanco. Ero molto nervoso. Tre partite di fila, non è facile stare lì seduti, a volte preferisco essere in campo. Ma ora molto meglio essere sulla sedia, sì (sorride).