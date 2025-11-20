Coppa Davis: Granollers e Martinez mandano la Spagna in semifinale

Finals Coppa Davis, quarti di finale

Spagna-R. Ceca 2-1

M. Granollers/P. Martinez b. T. Machac/J. Mensik 7-6(8) 7-6(8)

Repubblica Ceca-Spagna è il primo quarto di finale di questa edizione della Coppa Davis che si decide al doppio. Berdych cambia la formazione indicata in mattinata e schiera Mensik, apparso solido contro Carreno Busta nel primo singolare al fianco di Machac, escludendo quindi Pavlasek. Tutto confermato invece lato Spagna, dentro Martinez e lo specialista Granollers. I 4 giocatori in campo sono tutti destrorsi, tra i cechi in risposta c’è Machac a destra e Mensik a sinistra. Per gli iberici Granollers a sinistra e Martinez a destra.

Serve Mensik che esordisce con un doppio fallo ma poi tiene la battuta agevolmente. Martinez inizia molto bene a rete e propizia il break nel terzo gioco con una bella volée ai danni di Machac che dal 40-15 cede la battuta con due gratuiti e un doppio fallo. Molti spazi vuoti sugli spalti, tifo organizzato ceco presente e rumoroso (il “Cesko Cesko” riecheggia alla Supertennis Arena), quello spagnolo stranamente assente anche se i sostenitori iberici si fanno sentire qua e lá. I cechi provano a reagire e dopo 12 punti trovano il controbreak nel sesto gioco con una gran risposta di Machac e una volée in rete di Granollers che perde così il servizio. Mensik barcolla sul 4-4 ma dal 15-40 si salva con il servizio. Si procede regolari sino al tie break dove l’inerzia sembra in mano ai cechi che vanno 5-2 e servizio a disposizione. Qui però cala Mensik e sale in cattedra Granollers. Arrivano due set point cechi sul 6-4 ma Mensik prima mette una volée in rete e poi sbaglia ad entrare nello scambio successivo e gli spagnoli raggiungono gli avversari. Mensik fa e disfa. Prima con una volée procura il terzo set point poi lo spreca con un gratuito di diritto. Sull’8-7 c’è il primo set point iberico annullato da un servizio vincente di Mensik ma una volée di Granollers e il successivo passante fuori di Mensik consegnano dopo un’ora e un minuto il primo set agli iberici. Bene Martinez al servizio nel set, Mensik calato alla distanza, Machac invece molto efficace in risposta anche se i cechi preferiscono giocare in ribattuta sull’uomo a rete invece di incrociare (tendenza dei singolaristi quando giocano in doppio).

Nel secondo set si procede seguendo i servizi anche se sul 4-3 Spagna Machac fronteggia con successo due palle break avversarie. Trema Martinez per la prima volta sul 5-5 quando va sotto 30-40 ma lo spagnolo mette tre prime vincenti consecutive. Arriva così un altro tie break è ancora una volta i cechi sprecano mentre gli spagnoli capitalizzano e vanno in semifinale. Sul 6-5 Repubblica Ceca Granollers annulla il set point con una volée, poi c’è il primo match point Spagna sul 7-6 annullato da una buona prima di Machac. Ancora set point per i cechi sull’8-7 ma stavolta è un servizio vincente di Martinez ad annullarlo. Ancora una prima di Martinez per il secondo match point Spagna che viene sfruttato grazie ad un incredibile doppio fallo di Mensik che chiude male la sua già opaca prestazione. Spagna meritatamente in semifinale, in attesa della vincente di Germania-Argentina. Senza Alcaraz non era per niente scontato