Coppa Davis, Lehecka: “Purtroppo oggi non era il mio giorno. Ma ho davvero fiducia nei miei compagni”

La vittoria un po’ a sorpresa – essendo la prima in carriera nella competizione – di Jaume Munar contro Jiri Lehecka ha riportato sull’1-1 il punteggio tra la Spagna e la Repubblica Ceca nei quarti di finale delle Finals 8 di Davis. Il 28enne maiorchino ha battuto il 24enne di Mlada Boleslav per 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti

In conferenza stampa Lehecka non cerca attenuanti: “Jaume oggi giocava davvero bene. Ha meritato di vincere”. Adesso la Repubblica Ceca è aggrappata al doppio per cercare di strappare il pass per la semifinale. “Spero che riescano a vincere il doppio, così posso dimenticare la giornata di oggi e come squadra possiamo concentrarci sulla prossima sfida“, ha concluso Jiri.

D. Jiri, ho appena chiesto a Jaume quale fosse la differenza, considerando che le ultime due volte che avete giocato hai vinto tu. Lui diceva che il servizio ha avuto molto a che fare con il risultato. Qual è la tua opinione?

JIRI LEHECKA: “Sì, direi che il servizio è stato sicuramente un fattore chiave nella partita di oggi. Ha servito molto bene. Ha cambiato il ritmo al servizio in modo efficace, cosa che mi ha dato parecchi problemi. Penso anche che da fondo campo non mi sentissi davvero a mio agio nel primo set. Ho sentito la mancanza di ore su quel campo perché, ovviamente, non ho avuto modo di allenarmi così tanto come quando il formato della Davis Cup è normale — non questo — cosa che ovviamente vale per tutti. Abbiamo un campo centrale per 40 giocatori.

In questo caso, naturalmente, c’erano giocatori che si sono adattati meglio. Io non sono stato uno di loro nella partita di oggi. Nel primo set sentivo ancora di star iniziando a capire come si comportava il campo con i rimbalzi, con la velocità. Ma purtroppo nel secondo set, quando ho iniziato a sentirmi meglio e più sicuro da fondo campo, era un po’ troppo tardi perché Jaume oggi giocava davvero bene. Sentiva già di avere il vantaggio di un break iniziale. Ha meritato di vincere”

D. Per quanto riguarda le condizioni, cosa ti ha dato fastidio in particolare del campo? Hai menzionato il rimbalzo. Cosa non ti è piaciuto?

JIRI LEHECKA: “Non voglio sembrare uno che dà la colpa del suo gioco alle condizioni. Non è assolutamente questo il caso. Oggi non sono stato il giocatore migliore. È per questo che ho perso. Lui ha giocato molto bene. Questo è ciò che volevo dire.

Per quanto riguarda il campo, la mia sensazione personale è che il centrale sia un po’ veloce e i rimbalzi siano più bassi, molto più bassi, rispetto ai campi d’allenamento. Poi, in alcuni dettagli, questo può darti un po’ fastidio. Io non mi sono sentito bene in risposta. Penso di aver commesso più errori di quanti volessi.

A parte questo, Jaume ha giocato benissimo.

Credo abbia portato il livello che voleva portare. Ha servito molto bene. Avevo la sensazione che nella partita di oggi avrei potuto mettere una buona pressione sul suo secondo servizio. Sentivo quella differenza: quando serviva la seconda, avevo la sensazione di poter spingere e metterlo sotto pressione. Ma siccome ha servito molto bene la prima, non mi ha dato molte chance di farlo. Quindi, insieme al fatto che nel primo set o all’inizio della partita non ho giocato bene, sì, questo è probabilmente il risultato. È probabilmente ciò che abbiamo visto“

D. Per quanto riguarda te stesso, quanto fa più male questa sconfitta? Hai sentito che le cose non sono andate come volevi giocare. Il fatto che sia una partita di Davis Cup, quanto la rende più dolorosa?

JIRI LEHECKA: “Certo, fa molto male. Volevo davvero vincere questa partita. Non giochi la Davis Cup ogni settimana. È sicuramente una sensazione diversa. Ma allo stesso tempo, l’approccio che devo avere è che una volta aiuti la squadra, e altre volte hai bisogno che la squadra aiuti te. Penso che sia così che dovrebbe funzionare la Davis Cup. Non posso vincere sempre, anche se lo vorrei davvero. Purtroppo oggi non era il mio giorno. Ma ho davvero fiducia nei ragazzi là fuori in campo. Jakub ha giocato molto bene nel primo singolare oggi. Spero che riescano a vincere il doppio, così posso dimenticare la giornata di oggi e come squadra possiamo concentrarci sulla prossima sfida, se loro ce la faranno. È ciò che spero davvero”