Coppa Davis, dove vedere Italia-Spagna in TV

L’Italia è di nuovo lì, a un passo dalla storia. Dopo il titolo conquistato nel 2023 e nel 2024, gli azzurri tornano nell’ultimo atto della Coppa Davis 2025 e lo fanno davanti al pubblico di casa, nella cornice dell’Arena delle Fiere di Bologna, che ospita le Final 8 dell’edizione in corso. L’avversaria è la Spagna, uscita vincitrice dalla semifinale contro la Germania al termine di un duello intenso, risolto soltanto al doppio decisivo.

Gli iberici hanno ottenuto il punto finale con la coppia Granollers-Martinez, capace di imporsi su Krawietz e Puetz dopo che i singolari avevano fissato il risultato sull’1-1, con la vittoria iniziale di Carreno Busta su Struff e la risposta di Zverev contro Munar. L’Italia, dal canto suo, si presenta alla finale con entusiasmo e solidità: Matteo Berrettini è tornato protagonista in maglia azzurra, sostenuto da un gruppo affiatato che comprende anche Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e la collaudata coppia di doppio formata da Bolelli e Vavassori, che ancora non è scesa in campo.

La finale Italia–Spagna è in programma domenica 23 novembre 2025, con inizio alle 15.00 per il primo singolare, cui seguirà il secondo match e l’eventuale doppio in caso di parità. L’incontro sarà trasmesso in chiaro sia su SuperTennis sia soprattutto su Rai 1, con possibilità di seguirlo anche in streaming su SuperTenniX e RaiPlay, consentendo così a tutti gli appassionati di vivere un appuntamento che promette emozioni forti.0

Proprio per garantire una copertura completa della giornata, come del resto già accaduto venerdì, Rai 1 ha modificato il proprio palinsesto, rimodulando la normale programmazione domenicale. “Domenica In” andrà in onda ma in versione ridotta, iniziando sempre alle 14 ma terminando poco prima delle 15 anziché alle solite 17.

A partire dalle 14:55, infatti, sarà dato spazio alla diretta del match che proseguirà fino alle ore 17 circa, prima di una breve pausa per il TG1. 5 minuti per le brevi del Telegiornale e per il meteo, poi dalle 17.05 si riprenderà con la diretta della finale di Coppa Davis… fino (almeno) alle ore 20. Di conseguenza sono stati sospesi i programmi “Da noi… a ruota libera” e “L’Eredità” per tutta la giornata, al fine di non interrompere la copertura live dell’evento tennistico. Non si tratta di un caso isolato: anche in occasione della sfida tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs, Rai 1 aveva già rivoluzionato la propria programmazione (con il TG1 delle 20 iniziato con quasi un’ora e mezza di ritardo) per seguire in diretta l’impegno dell’Italia, confermando quanto la rete ammiraglia consideri la Davis un evento di rilevanza nazionale.