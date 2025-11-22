Coppa Davis: Spagna, serve un’altra impresa contro Zverev & Co.

La semifinale tra Germania e Spagna sembra sulla carta abbastanza indirizzata. Dopo la vittoria thriller nel doppio di Krawietz e Puetz contro gli argentini nei quarti, i tedeschi sono favoriti non solo contro gli iberici ma anche per la vittoria finale. Con il nuovo format infatti avere (almeno sulla carta) un punto già assicurato dal miglior singolarista in campo nella competizione e un doppio più che affidabile è un vantaggio non da poco. Perché, come ovvio che sia, gli avversari sono costretti innanzitutto a cercare di assicurarsi il primo singolare (quello tra i numeri 2) e poi eventualmente o a cercare l’impresa nel secondo o a vincere il doppio. Martinez e Granollers non sono apparsi contro i cechi degli sprovveduti, nella disciplina però un conto è giocare contro Mensik e Machac e una cosa è farlo contro la coppia tedesca (rivedere gli highlights della sfida contro Molteni e Zeballos per capire di cosa stiamo parlando).

Detto questo, lo abbiamo scritto più volte, la Davis non conosce valori predefiniti e a volte dipende anche da come si interpreta la manifestazione e le emozioni e le tensioni che comporta. E da questo punto di vista agli spagnoli, in primis a capitan Ferrer che l’ha vinta da giocatore, non bisogna insegnare nulla. E sicuramente il Munar visto contro i cechi può tranquillamente dare fastidio al numero 1 tedesco (e 3 del ranking ATP).

I precedenti sono 17 e la Germania conduce per 10 vittorie a 7. L’ultimo precedente è stato giocato nel 2018 nella Plaza de Toros di Valencia con Rafa Nadal da una parte e Alexander Zverev dall’altra. La vittoria andò agli spagnoli che riuscirono a ribaltare l’1-2 dopo il doppio vinto da Puetz e Struff (altri due componenti oltre a Zverev sia della squadra di allora che di quella di oggi). Nadal batté facilmente Zverev mentre Ferrer vinse una strenua battaglia con Kohlschreiber.

In caso di vittoria tedesca, per la Germania sarebbe la sesta finale nella manifestazione. I tedeschi hanno vinto 3 volte la Davis, nel biennio 1988-89 e nel 1993. Piccola curiosità, nelle tre edizioni vinte facevano parte della formazione campione in tutte e tre le occasioni né Becker né Stich ma Carl-Uwe Steeb e Patrik Kuehnen.

In caso di vittoria spagnola invece per le “furie rosse” sarebbe la undicesima finale. La Spagna ha vinto 6 volte il titolo ed ha perso invece 4 finali.

PRECEDENTI TRA I GIOCATORI

Perfetta parità tra i due potenziali numeri 1, Zverev e Munar. Tra i numeri 2 invece Carreno in vantaggio sia su Struff che su Hanfmann che invece a loro volta sono in vantaggio su Martinez.

Zverev-Munar 1-1

2024 Parigi (Olimpiadi) clay R64 6-2 6-2

2019 Marrakesh clay R16 Munar 7-6(1) 2-6 6-3

Carreno Busta – Struff 4-2

2020 Parigi hard R32 Carreno Busta 7-6(3) 6-2

2019 Amburgo clay R16 Carreno Busta 6-1 7-6(4)

2019 Auckland hard QF Struff 7-6(5) 6-7(6) 7-6(7)

2016 Winston Salem hard R32 Carreno Busta 6-4 7-5

2015 Stettino clay QF Struff 6-1 7-6(1)

2014 Montecarlo clay qualR1 Carreno Busta 5-7 6-4 6-2

Carreno Busta-Hanfmann 1-0

2019 Amburgo 2019 R32 7-6(5) 6-4

Struff-Martinez 3-1

2025 Kitzbuhel clay R16 Struff 6-2 6-2

2022 Miami hard R128 Martinez 6-3 2-0rit

2020 US Open hard Struff R128 6-0 7-5 6-4

2016 Barcellona clay qualifR1 Struff 6-3 7-6(4)

Hanfmann-Martinez 2-1

2024 Chengdu hard QF Hanfmann 7-6(1) 6-2

2023 Santiago clay R32 Hanfmann 6-2 6-0

2022 Santiago clay QF Martinez 6-2 6-2

PRONOSTICO

Germania favorita grazie a Zverev e al doppio (Puetz e Krawietz hanno giocato 20 partite o più in Coppa Davis e ne hanno persa una soltanto, nel 2022 nei quarti di finale contro il Canada contro Aguer-Aliassime e Shapovalov). I concetti base li abbiamo già espressi sopra, vediamo come va innanzitutto il primo singolare

SPAGNA 35% – GERMANIA 65%