Coppa Davis, Struff: “Avevo la sensazione di poter vincere. Da 1-6 a 8-6? Mi è già successo”

La Germania consegna il primo punto del Tie alla Spagna, grazie a un ottimo Pablo Carreno Busta e al poco cinismo di Jan-Lennard Struff, in vantaggio per 6-1 nel tie-break del secondo parziale, e rimontato dall’avversario, il quale ha messo a segno 7 punti consecutivi. Il team di Kohlmann si affida adesso al numero uno di Germania, Sascha Zverev. Ecco cos’ha detto Struff in conferenza stampa:

D. Come spieghi quello che è successo nel tie-break?

Jan-Lennard Struff: “Cosa intendi? I primi punti fino al 6-1 o dopo?”

D. Dopo il 6-1.

Jan-Lennard Struff: “Penso che tutto il tie-break sia stato un po’ strano perché ho avuto la sensazione che durante la partita non riuscissi a entrare negli scambi come volevo. Penso che lui abbia giocato molto bene in alcuni colpi. Mi ha reso le cose difficili. In alcuni punti non ho avuto lo scambio che volevo, ma credo di aver giocato molto bene nei primi punti del tie-break. Ma dal 6-1 in poi, lui ha servito bene il primo punto. Sono andato a rete su un punto. Mi ha superato piuttosto bene. Ho pensato: “Ok, può succedere, va bene”. Il set era a un punto, sono stato un po’ sfortunato. Ma direi semplicemente che cose del genere possono succedere. Lui stava lottando, stava recuperando. Gli ultimi due colpi hanno toccato la rete, non sono passati. Sono solo piccoli margini. Di sicuro sarebbe stato fantastico arrivare al terzo set dopo aver salvato tre match point. Non è bello essere in vantaggio per 6-1 e poi perdere 6-8. È già successo in passato. Sono riuscito a rimontare da 1-6 nei tie-break. Quindi può succedere”.

D. Da quel momento, con il punteggio di 6-1, lui ha iniziato a guadagnare punti. Verso la fine, con il punteggio sempre più ravvicinato, ha provato nervosismo? Il nervosismo ha influito in qualche modo?

Jan-Lennard Struff: “Nel tie-break direi di no. Forse prima c’era un po’ di tensione. Come ho detto, queste cose possono succedere. Avevo la sensazione di poter ancora vincere, sì. Sono andato a rete su un punto. Su un altro punto lui ha servito bene. Ci ha provato. Un diritto è andato fuori. L’altro diritto è andato fuori. Non mi è sembrato che ci fosse un errore grave. Non l’ho percepito. Ho provato a vincere gli ultimi due punti. Non ero troppo nervoso. Sì, è stato strano perché avevo la sensazione di poter arrivare fino in fondo. Non si sa mai cosa succede nel terzo set. Solo piccoli margini che non sono stati superati. Non sono riuscito a decidere e a forzare il terzo set”.