Serie A

A1 femminile, il TC Rungg/Sudtirol chiamato all’impresa contro le campionesse in carica

Cominciano anche i turni play-out: in palio la salvezza.

Di Paolo Pinto
La squadra femminile di serie A1 del Ct Palermo
Stessa difficoltà per il TC Rungg/SudTirol, che aveva chiuso la “regular season” al secondo posto nel Girone 1e che nella gara d’andata in terra veneta è stato battuto per 3-1 dall’AT Verona, campione in caricache aveva concluso la prima fase al primo posto nel Girone 2. Il team altoatesino, semifinalista anche nel 2024, può schierare Ambrosio, Spiteri, Zanolini, Meliss, Tabarelli, la spagnola Fita Boluda e la ceca Struplova. La squadra campione veneta (l’unica formazione imbattuta del campionato), per provare a tornare in finale si affida invece a Zantedeschi, Raggi, Moratelli, Canteri, la spagnola Alvarez Guerrero e la greca Grammatikopoulou.

Questo il programma di domenica 23 novembre (inizio ore 10):

Semifinali/play-off (gare di ritorno)

TC Cagliari – CT Palermo (sabato, inizio ore 9.00) – andata 1-3

AT Verona Tennis – TC Rungg/SudTirol – andata 1-3

Play-out/salvezza (gare di andata)

TC Padova Argos – Tennis Beinasco

TC Prato – TC Parioli

