Coppa Davis 2026, tutte le sfide del 1° turno: subito Cile-Serbia, bye per la Spagna

Nella giornata conclusiva della Coppa Davis 2025, prima dell’ultimo atto tra Italia e Spagna, si è svolto in sala stampa il sorteggio per il 1° turno dei Qualifiers 2026, che si svolgeranno ad inizio febbraio (6-7 o 7-8, saranno le federazioni ospitanti a scegliere le date del weekend).

La cerimonia è stata introdotta dal presidente ITF David Haggerty che dopo aver preso la parola, ha lasciato poi il testimone al membro del Comittee ITF Mark Woodforde, ex tennista australiano (e soprattutto ottimo doppista). Woodforde riassume tutte le emozioni vissute in questi giorni a Bologna e passa poi la parola al giudice arbitro… che si occupa della cerimonia del sorteggio vero e proprio.

Queste le teste di serie del tabellone: 1) Spagna, 2) Germania, 3) Australia, 4) Belgio, 5) Olanda, 6) USA, 7) Francia, 8)Canada, 9) Repubblica Ceca, 10) Argentina, 11) Austria, 12) Gran Bretagna, 13) Croazia, 14) Serbia.

Questo l’esito del sorteggio, tenendo conto che la Spagna, in quanto finalista di questa edizione, avrà un bye al 1° turno e entrerà in gara direttamente per il secondo turno dei Qualifiers in programma a settembre.

Questo il tabellone del sorteggio dei Qualifiers

SPAGNA (Bye)

CILE (c*) – SERBIA (S)

GERMANIA (S)(c*) – PERU’

CROAZIA (S) (c) – DANIMARCA

ECUADOR (c) – AUSTRALIA (S)

NORVEGIA (c*) – GRAN BRETAGNA (S)

BULGARIA (c) – BELGIO (S)

GIAPPONE (c*) – AUSTRIA (S)

INDIA (c) – OLANDA (S)

COREA DEL SUD (c*) – ARGENTINA (S)

UNGHERIA (c*) – USA (S)

CECHIA (S) (c) – SVEZIA

FRANCIA (S) (c*) – SLOVACCHIA

CANADA (S) (c) – BRASILE

(S)= Nazione testa di serie

(c)= Nazione che ospita la sfida

(c*)= Fattore campo deciso dal sorteggio