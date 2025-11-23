Coppa Davis

Coppa Davis LIVE: Italia e Spagna per il titolo. Berrettini avanti un set su Carreno Busta

Segui con Ubitennis il LIVE della Finale di Coppa Davis da Bologna:

Di Redazione
Coppa Davis (foto via Twitter @DavisCup)

In diretta su Rai 1 e SuperTennis scatta la finale della Coppa Davis 2025 alla SuperTennis Arena di Bologna. Italia e Spagna si contendono l’Insalatiera.

Confermate le scelte dei capitani

Matteo Berrettini v Pablo Carreno Busta (precedenti 1-1)
Flavio Cobolli v Jaume Munar (precedent Munar 1-0)
Bolelli/Vavassori v Granoller/Martinez.

2 min ago23/11/2025 16:18

Carreno Busta 3-2

Carreno Busta continua a faticare sui suoi turni di battuta, il match sembra saldamente nelle mani di Berrettini, ma l’iberico riesce comunque a tenere il comando nello score.

10 min ago23/11/2025 16:09

Carreno Busta 2-1

Lo spagnolo accusa il colpo, tentenna nel game d’apertura del secondo set ma riesce a tenere il servizio.

25 min ago23/11/2025 15:54

Berrettini 6-3

Matteo Berrettini in 35 minuti incamera il primo set tenendo il secondo turno di battuta consecutivo a zero.

29 min ago23/11/2025 15:51

Break Berettini! 5-3

Berrettini sale 0-40 sul servizio di Carreno Busta, che con due servizi annulla le prime due palle break, ma sulla terza Berrettini riesce a mettere a segno una volée di rovescio vincente che lo manda a servire per il set.

32 min ago23/11/2025 15:47

Berrettini 4-3

Due game consecutivi tenuti a zero.

37 min ago23/11/2025 15:42

Berrettini 3-2

Si procede senza scossoni, Carreno Busta per ora è l’unico ad essere arrivato ai vantaggi sul servizio avversario, nel terzo game.

47 min ago23/11/2025 15:32

Berrettini-Carreno Busta 2-1

Iniziato il primo singolare con i n. 2 delle rispettive formazioni in campo: Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta. Finora punteggio fedele alla regola dei servizi.

1 hr 17 min ago23/11/2025 15:02

Le squadre in campo per la presentazione

Le compagini di Italia e Spagna scendono sul terreno di gioco per iniziare la finale. Prima la presentazione di tutti i giocatori e i capitani con gli inni nazionali

