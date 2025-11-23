Coppa Davis LIVE: Italia e Spagna per il titolo. Berrettini avanti un set su Carreno Busta

In diretta su Rai 1 e SuperTennis scatta la finale della Coppa Davis 2025 alla SuperTennis Arena di Bologna. Italia e Spagna si contendono l’Insalatiera.
Confermate le scelte dei capitani
Matteo Berrettini v Pablo Carreno Busta (precedenti 1-1)
Flavio Cobolli v Jaume Munar (precedent Munar 1-0)
Bolelli/Vavassori v Granoller/Martinez.
Carreno Busta 3-2
Carreno Busta continua a faticare sui suoi turni di battuta, il match sembra saldamente nelle mani di Berrettini, ma l’iberico riesce comunque a tenere il comando nello score.
Carreno Busta 2-1
Lo spagnolo accusa il colpo, tentenna nel game d’apertura del secondo set ma riesce a tenere il servizio.
Berrettini 6-3
Matteo Berrettini in 35 minuti incamera il primo set tenendo il secondo turno di battuta consecutivo a zero.
Break Berettini! 5-3
Berrettini sale 0-40 sul servizio di Carreno Busta, che con due servizi annulla le prime due palle break, ma sulla terza Berrettini riesce a mettere a segno una volée di rovescio vincente che lo manda a servire per il set.
Berrettini 4-3
Due game consecutivi tenuti a zero.
Berrettini 3-2
Si procede senza scossoni, Carreno Busta per ora è l’unico ad essere arrivato ai vantaggi sul servizio avversario, nel terzo game.
Berrettini-Carreno Busta 2-1
Iniziato il primo singolare con i n. 2 delle rispettive formazioni in campo: Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta. Finora punteggio fedele alla regola dei servizi.
Le squadre in campo per la presentazione
Le compagini di Italia e Spagna scendono sul terreno di gioco per iniziare la finale. Prima la presentazione di tutti i giocatori e i capitani con gli inni nazionali