Coppa Davis, tutte le finali giocate dalla Spagna: Nadal protagonista nell’ultima

E' l'undicesima finale per la Spagna quella di oggi contro l'Italia. La prima nel 1965, l'ultima nel 2019. 6 i titoli fin qui conquistati

Di Stefano Tarantino
L'abbraccio tra Roberto Bautista Agut e Rafa Nadal - Finali Coppa Davis 2019 (photo by Pedro Salado / Kosmos Tennis)

Di seguito tutte le finali giocate dalla Spagna in Coppa Davis, con l’elenco prima di quelle vinte e poi di quelle perse.

LE FINALI VINTE DALLA SPAGNA

2019      Spagna-Canada 2-0        

Madrid, Spagna (Cemento)         

R. Bautista Agut b. F. Auger-Aliassime 7-6(3), 6-3

R. Nadal b. D. Shapovalov 6-3, 7-6(6)

2011      Spagna-Argentina 3-1   

Siviglia, Spagna (Terra Rossa)    

R. Nadal b. J. Monaco 6-1, 6-1, 6-2

D. Ferrer b. J.M. Del Potro 6-2, 6-7(2), 3-6, 6-4, 6-3

D. Nalbandian/E. Schwank b. F. Lopez/F. Verdasco 6-4, 6-2, 6-3

R. Nadal b. J.M. Del Potro 1-6, 6-4, 6-1, 7-6(0)

2009      Spagna-Rep. Ceca 5-0   

Barcellona, Spagna (Terra Rossa)            

R. Nadal b. T. Berdych 7-5, 6-0, 6-2

D. Ferrer b. R. Štěpánek 1-6, 2-6, 6-4, 6-4, 8-6

F. Lopez/F. Verdasco b. T. Berdych/R. Štěpánek 7-6(7), 7-5, 6-2

J.C. Ferrero b. J. Hájek 6-4, 6-3

T. Robredo b. L. Rosol 6-4, 6-7(5), 6-3

2008      Spagna-Argentina 3-1   

Mar del Plata, Argentina (Cemento)       

D. Nalbandian b. D. Ferrer 6-3, 6-2, 6-3

F. Lopez b. J.M. Del Potro 4-6, 7-6(2), 7-6(4), 6-3

F. Lopez/F. Verdasco b. A. Calleri/D. Nalbandian 3-6, 7-6(4), 6-4, 6-3

F. Verdasco b. J. Acasuso 6-3, 6-7(3), 4-6, 6-3, 6-3

2004   Spagna- USA 3-2

Siviglia, Spagna (Terra Rossa)    

C. Moyá b. M. Fish 6-4, 6-2, 6-3

R. Nadal b. A. Roddick 6-7(6), 6-2, 7-6(1), 6-2

3. B. Bryan/M. Bryan b. J.C. Ferrero/T. Robredo 6-0, 6-3, 6-2

4. C. Moyá b. A. Roddick 6-2, 7-6(2), 7-6(5)

5. A. Roddick b. T. Robredo Walkover

2000      Spagna-Australia 3-1     

Barcellona, Spagna (Terra Rossa)            

L. Hewitt b. A. Costa 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

J.C. Ferrero b. P. Rafter 6-7(4), 7-6(2), 6-2, 3-1 (rit.)

J. Balcells/A. Corretja b. M. Woodforde/S. Stolle 6-4, 6-4, 6-4

J.C. Ferrero b. L. Hewitt 6-2, 7-6(5), 4-6, 6-4

LE FINALI PERSE DALLA SPAGNA

2012 Rep. Ceca-Spagna 3-2

 Praga, Rep. Ceca (Cemento)

D. Ferrer b. R. Štěpánek 6-3, 6-4, 6-4

T. Berdych b. N. Almagro 6-3, 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-3

T. Berdych/R. Štěpánek b. M. Granollers/M. Lopez 3-6, 7-5, 7-5, 6-3

D. Ferrer b. T. Berdych 6-2, 6-3, 7-5

R. Štěpánek b. N. Almagro 6-4, 7-6(0), 3-6, 6-3

2003 Australia-Spagna 3-1

Melbourne, Australia (Erba)

L. Hewitt b. J.C. Ferrero 4-6, 6-4, 6-3, 6-7(0), 6-2

M. Philippoussis b. C. Moya 7-6(4), 6-4, 6-2

W. Arthurs/T. Woodbridge b. A. Corretja/F. Lopez 6-3, 6-3, 6-1

 J.C. Ferrero b. M. Philippoussis 7-5, 6-3, 1-6, 2-6, 6-0

1967 Australia-Spagna 4-1

Brisbane, Australia (Erba)

 M. Santana b. J. Newcombe 3-6, 6-3, 6-4, 7-9, 6-3

 R. Emerson b. M. Orantes 6-4, 6-1, 6-1

 J. Newcombe/T. Roche b. M. Orantes/M. Santana 6-4, 6-4, 6-4

 R. Emerson b. M. Santana 6-4, 6-1, 6-1

 T. Roche b. J. Gisbert 4-6, 6-1, 6-3, 6-4

1965 Australia-Spagna 4-1

Sydney, Australia (Erba)

 F. Stolle b. M. Santana 10-12, 3-6, 6-1, 6-4, 8-6

 R. Emerson b. J. Gisbert 6-3, 6-2, 10-8

 J. Newcombe/T. Roche b. J.L. Arilla/M. Santana 6-3, 4-6, 7-5, 6-2

M. Santana b. R. Emerson 6-3, 3-6, 6-4, 15-13

F. Stolle b. J. Gisbert 6-2, 6-4, 6-4

