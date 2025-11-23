Coppa Davis, tutte le finali giocate dalla Spagna: Nadal protagonista nell’ultima

Di seguito tutte le finali giocate dalla Spagna in Coppa Davis, con l’elenco prima di quelle vinte e poi di quelle perse.
LE FINALI VINTE DALLA SPAGNA
2019 Spagna-Canada 2-0
Madrid, Spagna (Cemento)
R. Bautista Agut b. F. Auger-Aliassime 7-6(3), 6-3
R. Nadal b. D. Shapovalov 6-3, 7-6(6)
2011 Spagna-Argentina 3-1
Siviglia, Spagna (Terra Rossa)
R. Nadal b. J. Monaco 6-1, 6-1, 6-2
D. Ferrer b. J.M. Del Potro 6-2, 6-7(2), 3-6, 6-4, 6-3
D. Nalbandian/E. Schwank b. F. Lopez/F. Verdasco 6-4, 6-2, 6-3
R. Nadal b. J.M. Del Potro 1-6, 6-4, 6-1, 7-6(0)
2009 Spagna-Rep. Ceca 5-0
Barcellona, Spagna (Terra Rossa)
R. Nadal b. T. Berdych 7-5, 6-0, 6-2
D. Ferrer b. R. Štěpánek 1-6, 2-6, 6-4, 6-4, 8-6
F. Lopez/F. Verdasco b. T. Berdych/R. Štěpánek 7-6(7), 7-5, 6-2
J.C. Ferrero b. J. Hájek 6-4, 6-3
T. Robredo b. L. Rosol 6-4, 6-7(5), 6-3
2008 Spagna-Argentina 3-1
Mar del Plata, Argentina (Cemento)
D. Nalbandian b. D. Ferrer 6-3, 6-2, 6-3
F. Lopez b. J.M. Del Potro 4-6, 7-6(2), 7-6(4), 6-3
F. Lopez/F. Verdasco b. A. Calleri/D. Nalbandian 3-6, 7-6(4), 6-4, 6-3
F. Verdasco b. J. Acasuso 6-3, 6-7(3), 4-6, 6-3, 6-3
2004 Spagna- USA 3-2
Siviglia, Spagna (Terra Rossa)
C. Moyá b. M. Fish 6-4, 6-2, 6-3
R. Nadal b. A. Roddick 6-7(6), 6-2, 7-6(1), 6-2
3. B. Bryan/M. Bryan b. J.C. Ferrero/T. Robredo 6-0, 6-3, 6-2
4. C. Moyá b. A. Roddick 6-2, 7-6(2), 7-6(5)
5. A. Roddick b. T. Robredo Walkover
2000 Spagna-Australia 3-1
Barcellona, Spagna (Terra Rossa)
L. Hewitt b. A. Costa 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-4
J.C. Ferrero b. P. Rafter 6-7(4), 7-6(2), 6-2, 3-1 (rit.)
J. Balcells/A. Corretja b. M. Woodforde/S. Stolle 6-4, 6-4, 6-4
J.C. Ferrero b. L. Hewitt 6-2, 7-6(5), 4-6, 6-4
LE FINALI PERSE DALLA SPAGNA
2012 Rep. Ceca-Spagna 3-2
Praga, Rep. Ceca (Cemento)
D. Ferrer b. R. Štěpánek 6-3, 6-4, 6-4
T. Berdych b. N. Almagro 6-3, 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-3
T. Berdych/R. Štěpánek b. M. Granollers/M. Lopez 3-6, 7-5, 7-5, 6-3
D. Ferrer b. T. Berdych 6-2, 6-3, 7-5
R. Štěpánek b. N. Almagro 6-4, 7-6(0), 3-6, 6-3
2003 Australia-Spagna 3-1
Melbourne, Australia (Erba)
L. Hewitt b. J.C. Ferrero 4-6, 6-4, 6-3, 6-7(0), 6-2
M. Philippoussis b. C. Moya 7-6(4), 6-4, 6-2
W. Arthurs/T. Woodbridge b. A. Corretja/F. Lopez 6-3, 6-3, 6-1
J.C. Ferrero b. M. Philippoussis 7-5, 6-3, 1-6, 2-6, 6-0
1967 Australia-Spagna 4-1
Brisbane, Australia (Erba)
M. Santana b. J. Newcombe 3-6, 6-3, 6-4, 7-9, 6-3
R. Emerson b. M. Orantes 6-4, 6-1, 6-1
J. Newcombe/T. Roche b. M. Orantes/M. Santana 6-4, 6-4, 6-4
R. Emerson b. M. Santana 6-4, 6-1, 6-1
T. Roche b. J. Gisbert 4-6, 6-1, 6-3, 6-4
1965 Australia-Spagna 4-1
Sydney, Australia (Erba)
F. Stolle b. M. Santana 10-12, 3-6, 6-1, 6-4, 8-6
R. Emerson b. J. Gisbert 6-3, 6-2, 10-8
J. Newcombe/T. Roche b. J.L. Arilla/M. Santana 6-3, 4-6, 7-5, 6-2
M. Santana b. R. Emerson 6-3, 3-6, 6-4, 15-13
F. Stolle b. J. Gisbert 6-2, 6-4, 6-4