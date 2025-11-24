Ascolti record per l’impresa dell’Italia in Davis: 5,1 milioni per la rimonta di Cobolli

Ancora ascolti boom per il tennis azzurro. La finale di Coppa Davis, vinta dall’Italia sulla Spagna, ha monopolizzato il palinsesto della domenica di Rai 1 catturando il pubblico delle grandi occasioni. La partita tra Berrettini e Carreno Busta ha registrato un’audience di 3,6 milioni (28% di share), compreso il canale federale SuperTennis che detiene i diritti tv integrali della manifestazione.

Berrettini vs Carreno Busta (Rai 1 e RaiPlay + SuperTennis) 2.776.000 + 751.000 = 3.527.000

L’impresa in rimonta di Flavio Cobolli, contro Munar, è stata poi un vero e proprio happening televisivo: 5,1 milioni di telespettatori medi tra Rai 1 (in total audience) e SuperTennis, secondo le elaborazioni di Studio Frasi sui dati Auditel. Un italiano su tre ha seguito il match: share superiore al 31%. E l’ultimo set, tra le 19:15 e le 20:01, ha catturato 6,2 milioni di telespettatori medi e addirittura 9,6 milioni di contatti (cioè singole persone presenti in almeno uno dei minuti compresi nell’intervallo). La festa successiva ha fatto slittare il Tg1

della sera.

Cobolli vs Munar (Rai 1 e RaiPlay + SuperTennis) 4.168.000 + 923.000 = 5.091.000