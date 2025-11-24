Coppa Davis, Granollers: “A volte le cose sfuggono per piccoli dettagli. Non eravamo favoriti ma …”

Marcel Granollers lascia Bologna con un pizzico di amarezza. La sua Spagna, infatti, si è fermata in finale nella Coppa Davis 2025, sconfitta in due match in una sfida che avrebbe potuto riscrivere la storia recente del team iberico. Eppure, il percorso degli uomini di David Ferrer resta ottimo: una squadra unita, determinata e capace di lottare punto dopo punto, fino all’ultimo scambio.

“Proviamo sentimenti contrastanti ora”, ha sottolineato il tennista trentanovenne a ‘PuntodeBreak’ subito dopo la sconfitta con l’Italia. “Siamo un po’ tristi perché non siamo riusciti a vincere questa Coppa Davis. Una volta in finale, pensi solo a vincere… ma d’altra parte, dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo disputato un ottimo torneo. Tutti i giocatori hanno giocato a un livello molto alto e l’impegno della squadra è stato enorme. Vogliamo anche ringraziare i tifosi per il loro supporto; è stato incredibile. Abbiamo sentito quel supporto e ci ha spinto a lottare fino all’ultimo punto”.

Granollers descrive un gruppo che ci ha sempre creduto, fino alla fine, anche quando sulla carta non era favorito in nessun match. “Abbiamo tutti personalità piuttosto simili. Siamo giocatori impegnati, ci siamo supportati molto a vicenda. Conosciamo il format di questa competizione. Sulla carta, non eravamo favoriti in nessuno degli incontri, ma sappiamo che vincere un punto può portarti al doppio, e in doppio può succedere di tutto… e ci credevamo. Credevamo che se fossimo riusciti a competere avremmo avuto una possibilità, e ce l’abbiamo fatta fino ad oggi. Ma questo è il tennis, a volte le cose sfuggono per piccoli dettagli, ed è quello che è successo oggi”.

Riguardo ai suoi compagni, Granollers sceglie le parole giuste per trasmettere orgoglio e rispetto reciproco: “Per evitare di mettere in cattiva luce nessuno, voglio solo dire che siamo molto orgogliosi. È un onore far parte di questa squadra. Abbiamo tutti lottato, abbiamo tutti faticato, abbiamo tutti remato nella stessa direzione, ed è questo il punto: in Coppa Davis, se vuoi avere successo, deve essere così, e penso che sia stato chiaramente così. Siamo andati molto vicini a forzare un pareggio in doppio. Continueremo a provarci”.

Il doppio, come spesso succede in Davis, ha avuto un ruolo decisivo. “In questa competizione, il doppio assume un valore enorme. Si vedono molti pareggi decisi in doppio, quindi è importante avere una buona squadra di doppio. La Coppa Davis, ad esempio, può essere decisa in una finale di doppio. Pedro e io abbiamo giocato ad alto livello, abbiamo dimostrato di poter formare una buona coppia, e per vincere una Coppa Davis serve una buona squadra di doppio”.

La Coppa Davis 2025 si chiude così per la Spagna: senza vittoria, ma con la certezza di aver mostrato cuore, talento e una compattezza rara. Marcel Granollers e i suoi compagni escono a testa alta, con la consapevolezza di aver combattuto fino all’ultimo punto, trasformando Bologna in una settimana di emozioni memorabili.