Tennis Australia, da un gruppo di ufficiali di gara accuse di bullismo e designazioni pilotate

Si apre in questi giorni una polemica nell’ambiente tennistico australiano: il sito The Age riporta in merito all’azione di quattro giudici di gara affiliati all’associazione di categoria, che hanno intentato procedimento nei confronti di Tennis Australia, lamentando di aver subito una ingiusta cancellazione dell’iscrizione per aver parlato di bullismo e di favoritismi nell’assegnazione delle partite da arbitrare. Karen Mak, Simon Cannavan, Catherine Caswell e Jim Goode non potranno quindi operare sin dal prossimo Australian Open e in ogni altro evento di Tennis Australia.

I destinatari del provvedimento accusano la federazione di governare in un clima di paura che intimidisce i direttori di gara e li convince a non parlare in dissenso, mentre TA afferma che l’iniziativa parte proprio dalle critiche che gli stessi hanno rivolto all’organizzazione dell’Happy Slam a mezzo di alcune newsletter e che proverebbero gli estremi della condotta non professionale da parte dei quattro, con conseguenze sul benessere degli altri affiliati.

Il punto di vista dei legali della Federazione Australiana verte esclusivamente sul comportamento riprovevole degli ufficiali di gara, le cui ripetute mail avrebbero creato sconcerto e timore nel proprio personale; FA intende produrre prove concrete in merito alla loro condotta e il dirigente preposto Lawrence Robertson afferma: “ogni membro deve sentirsi libero di avanzare critiche o preoccupazioni, ma tutto deve procedere secondo i canoni della professionalità”. Karen Mak ha ribattuto negando ogni attività molesta o volta a creare malessere tra le persone destinatarie delle sue mail e ha annunciato un’azione per diffamazione nei confronti della Federazione Tennis.

In passato Tennis Officials Australia si occupava delle designazioni arbitrali per il primo Slam della stagione, ma nell’ultimo decennio la Federazione, tramite un organo consultivo composto da propri membri, si è presa carico dell’attività; Mak e gli altri protagonisti parlano di scelte “opache e manipolate sulle designazioni, almeno secondo alcuni credibili report” e di “tentativi di controllo della comunicazione tra membri e atteggiamento coercitivo nei confronti di Tennis Officials Australia”. Sempre loro hanno presentato un report in merito al comportamento bullizzante della Federazione nei confronti di una collega di Adelaide, che però, fa notare FA una commissione investigativa interna definisce “instabile” nei rapporti con gli altri ufficiali di gara.

La vicenda di Marjia Lentic, questo il nome della donna, ha visto la stessa lasciare gli Australian Open, riprendere la collaborazione in Adelaide e ritirarsi dall’incarico: La Federazione per il momento dichiara di “aver fatto il possibile per garantire che ogni problema o reclamo fosse gestito con equità e in maniera approfondita” e di aver constatato che “esiste un piccolo gruppo di arbitri che rifiuta le decisioni dell’arbitro”.