Roland Garros, Zverev: “È stato un torneo folle, ma mi interessa solo il prossimo avversario”

D: Sasha, congratulazioni. Quanto sei orgoglioso del modo in cui hai gestito un avversario così difficile oggi?

ALEXANDER ZVEREV: “Bene. Penso che oggi sia stata sicuramente la partita più difficile. Lui ha giocato un tennis fantastico, il modo in cui ha battuto gli altri giocatori è stato incredibile. Anche quando ci sono stati momenti complicati, quando ho perso il terzo set, sento di aver gestito bene la situazione, sono tornato e ho giocato un buon tennis, quindi sono contento di questo.”

UBALDO SCANAGATTA (Ubitennis): Cosa ti aspetti contro Cobolli? È un tuo amico, ci ha appena detto che avete un ottimo rapporto, che a volte parlate non solo di tennis ma anche di film e di tutto il resto. Ti ha già battuto una volta. Cosa ti aspetti? Stasera hai servito il 75% di prime, “not too bad!”

ALEXANDER ZVEREV: “Domenica servirò al 76%. No, guarda, è un grande giocatore, un grande ragazzo. Mi piace lui, mi piace molto suo padre. Per me sono persone davvero molto perbene, in generale. Non vedo l’ora di affrontarlo in finale. Ovviamente questa è la sua prima finale, quindi sono felice per lui che ci sia arrivato. Ma l’unica cosa che posso controllare è giocare un buon tennis. Cercherò di mostrare il mio livello, di fare le cose giuste, e questa è l’unica cosa che conta per me.”

D: Riguardo alla tua seconda di servizio: la colpisci forte e vinci due punti su tre dietro la seconda, che è tantissimo. Puoi parlare un po’ di questo colpo e di come sei riuscito a migliorarlo negli ultimi anni?

ALEXANDER ZVEREV: “Non lo so. È un colpo con cui in passato ho sicuramente avuto problemi, ma penso sia il colpo che probabilmente alleno più di qualsiasi altro. Ormai non ci penso più così tanto. Quando mi metto lì, decido cosa voglio fare e lo faccio, in un certo senso. Spero che continui a funzionare in questo modo, ma è sicuramente un colpo su cui ho lavorato molti anni per migliorarlo.”

D: C’è stato quel momento nel terzo set in cui lui è uscito dal campo, è rientrato e ha iniziato a giocare a un livello davvero alto fino a prendersi il set. Come hai fatto a rimanere calmo in quella fase? Ti sei semplicemente fidato del fatto che, continuando a giocare al tuo livello, sarebbe bastato?

ALEXANDER ZVEREV: “Nel terzo set lui ha iniziato a giocare molto meglio, sicuramente, ma ho perso il set, o sono stato brekkato, perché ho sbagliato qualche colpo. Ho sbagliato un paio di dritti, un paio di prime. Però sentivo ancora di essere per lo più in controllo e che, se fossi tornato ad avere delle chance e le avessi sfruttate una o due volte, sarei rientrato nel match e alla fine sarei stato io il vincitore. Questo è tutto quello che mi sono detto. Una partita al meglio dei cinque set è lunga, può capitare di perdere un turno di servizio, è normale. Dovevo solo concentrarmi di nuovo sul mio gioco e finire la partita in modo forte.”

D: Vorrei avere la tua reazione sul fatto che Flavio non abbia dovuto giocare la sua semifinale. Pensi che questo possa avere qualche effetto domenica, visto che ha avuto un giorno libero in più?

ALEXANDER ZVEREV: “Non proprio, perché io mi sento bene. Non ho giocato partite brutalmente lunghe. Onestamente mi sento come se potessi giocare di nuovo adesso. Quindi no, non molto. Non è il modo in cui vuoi che si giochi una semifinale di uno Slam, ma ho visto Matteo nello spogliatoio e stava davvero male, quindi lo capisco. Non c’è molto che possa fare, cose così succedono. Siamo tutti umani, non desideriamo che succedano, ma succedono. E non penso che ci sarà una grande differenza domenica.”

D: È passato molto tempo dall’ultima volta che hai affrontato in una finale Slam qualcuno che non fosse né Jannik né Carlos. Cosa ricordi del 2020? Ti sentivi favorito entrando in quella partita contro Domi [Thiem]? E come ti paragoni al giocatore e alla persona che eri allora e a chi sei oggi?

ALEXANDER ZVEREV: “Penso che quando giochi una finale di uno Slam non sia così difficile, perché significa che hai raggiunto il miglior palcoscenico del tennis, la fase più avanzata del tennis, ed è bello condividerla, sicuramente. Ovviamente cerchi comunque di batterti a vicenda e di vincere, ma va bene così. Per me lui è semplicemente una brava persona, ha un buon cuore. È estremamente divertente se lo conosci davvero. Mi piace suo padre, che è anche lui estremamente divertente. È un bravo ragazzo.”

D: Ciao Sasha, ancora sulla tua amicizia con Flavio. Appartenete a due generazioni tennistiche diverse, c’è una differenza di età tra te e lui. Mi chiedo quale sia il terreno comune: cosa ti ha incuriosito di Flavio all’inizio e cosa avete in comune per essere così buoni amici?

ALEXANDER ZVEREV: “Ci siamo avvicinati alla Laver Cup del 2024 a Berlino. È lì che siamo diventati amici per la prima volta. Poi, a volte, nei momenti difficili, suo padre veniva da me e mi faceva domande, faceva domande anche a mio padre, sul tennis e su altre cose. Io ero sempre molto felice di parlare con lui. Credo che sia iniziato lì e poi, con alcune persone, le cose continuano in modo naturale, e con Flavio è così.”

D: Alexander, contro Menšík ci sono state due fasi difficili: a metà del primo set, quando ha avuto palle break contro di lei, e poi ovviamente il terzo set. Che cosa è stato decisivo, in definitiva, perché alla fine riuscisse comunque a portare a casa la partita?

ALEXANDER ZVEREV: “Credo che nel primo set il fatto di aver annullato le palle break sia stato molto importante. E poi, ovviamente, il modo in cui ho reagito dopo il terzo set. Il fatto di essere andato subito avanti di un break nel quarto credo sia stato decisivo.”

D: È stato un torneo molto, molto folle, con tutte queste eliminazioni, gli infortuni, eccetera. Negli ultimi anni, quando è arrivato in finale o in semifinale, ha spesso disputato tornei molto dispendiosi, con tante partite al quinto set, e alla fine forse era stanco. È una questione di esperienza venire qui ora e superare anche fasi come quella del terzo set di oggi? Come lo descriverebbe?

ALEXANDER ZVEREV: “Mi sono concentrato sulle mie cose e continuerò a farlo. L’unica cosa su cui ho influenza… certo, è stato un torneo folle, ma l’unica cosa su cui ho influenza è la mia prossima partita e chi sarà il mio prossimo avversario. Tutto il resto non posso controllarlo, non lo controllerò e non voglio nemmeno controllarlo. Il mio unico compito è occuparmi dell’avversario che ho davanti, tutto il resto non mi interessa.”