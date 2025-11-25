Panichi e Petr Losev fondano PL Management, agenzia a sostegno dei giovani talenti

Da un’idea di Marco Panichi e dell’imprenditore Petr Losev nasce PL Management, un’agenzia che, nelle intenzioni dei fondatori, cerca una via nuova all’attività tipica agenziale basandosi sul principio di voler identificare, promuovere e sostenere i giovani talenti tennistici. “Vogliamo restituire quanto il tennis ci ha dato” è l’affermazione dello storico preparatore atletico di Novak Djokovic, poi passato a Sinner e ora a Holger Rune, che vuole riassumere le motivazioni che sostengono il progetto di accompagnamento dei giovani talenti nella crescita non solo dal punto di vista gestionale ma anche tecnico e formativo.

L’agenzia punta fortemente, si legge nel comunicato, sulla collaborazione con il Forum Sport Center di Roma, dove può contare su una squadra guidata per la parte tecnica da Fabrizio Fanucci, che in passato ha collaborato con Filippo Volandri, Potito Starace e Adrian Ungur.

Panichi: “Vogliamo dedicarci completamente a questi giovani”

“Vogliamo dedicarci completamente a questi giovani ragazzi” – prosegue Panichi – “accompagnarli nella loro crescita e sognare con loro. Con Petr Losev e la PL Management abbiamo iniziato a costruire le basi di un progetto solido. Insieme al Forum Sport Center vogliamo creare uno staff capace di offrire ai ragazzi tutto ciò di cui hanno bisogno per migliorare”. Per Petr Losev uno degli obbiettivi è la crescita del movimento tennistico italiano attraverso la possibilità di fruire di allenamenti gratuiti e di affiancamento nella ricerca di sponsor e nel momento della stipula dei contratti: “Senza dimenticare” – conclude Losev – “ciò che lo sport può dare sul piano sociale, per questo ci tengo a rimarcare anche quanto sport e politica possano cooperare”.

Alcuni nomi di giovanissimi tennisti in contatto con PL Management: Petr Minakhin, classe 2010 e da poco naturalizzato italiano, che ha vinto il suo primo titolo in doppio nella categoria Under 18; Felitsata Dorofeeva-Rybas, quest’anno vincitrice degli Internazionali d’Italia Under 16, poi Altea Cieno, già seguita da Fanucci, e l’Under 10 Sebastian Losev.