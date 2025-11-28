Chris Evert: «Fate sentire la vostra voce. Fate controlli. La prevenzione mi ha salvata»

Chris Evert non vuole più parlare solo di tennis. Oggi, il suo messaggio più urgente è un altro: fare prevenzione, informarsi, sfruttare gli strumenti che la scienza mette a disposizione. «Voglio dire la mia. Voglio che le donne si controllino, che prendano appuntamento, che facciano i loro esami», racconta la leggenda americana. «Se posso convincere anche solo qualcuna ad andare dal medico, questo vale più di qualsiasi torneo che ho vinto».

La 18 volte campionessa Slam ha scoperto di essere portatrice della variante BRCA1, la stessa che aveva colpito sua sorella Jeanne. Nel 2021 è arrivata la prima diagnosi di cancro ovarico, nel 2023 la seconda. Due battaglie durissime, due vittorie che il mondo del tennis ha seguito passo passo, stringendosi intorno a lei.

Quel percorso l’ha cambiata profondamente. «Quando vivi qualcosa del genere, capisci che ogni giorno è prezioso. Non sai cosa ti aspetta e non hai alcun controllo. Devi vivere ogni momento. È una seconda chance».

Evert non nasconde la paura del ritorno della malattia, ma ciò che sente più forte è la spinta a vivere e a parlare: «Prima ero molto attenta all’immagine. Adesso dico quello che voglio. È liberatorio».

Il suo impegno nasce dal fatto che una diagnosi tempestiva le ha salvato la vita. I medici conservarono il sangue di sua sorella per studi futuri; quando la variante BRCA1 venne ridefinita come “chiaramente patogena”, Chrissie fu testata, e così si scoprì il tumore in fase iniziale. Ora vuole che tutte sappiano quanto questi strumenti possano fare la differenza.

L’occasione per parlarne è arrivata al Roland Garros, dove Evert — oggi 70enne — è tornata in scena come star del team televisivo di TNT Sports. Lì ha rilasciato la sua intervista più intima.

Il tennis, ovviamente, resta parte della sua vita, ma da una prospettiva diversa. «Non voglio più influenzare il gioco o entrare nei dibattiti del circuito. Ho un’altra vita adesso. Ma quando si parla di cancro, sì: lì userò sempre la mia voce».

Dall’abisso più profondo — «non so quanto più in basso si possa andare quando ti dicono che potresti avere il cancro in tutto il corpo» — a una rinascita fatta di gratitudine, lucidità e coraggio.

Chris Evert ha vinto 18 Slam. Ma le battaglie che sta vincendo ora valgono molto di più.