Serie A1 maschile: TC Rungg, CT Palermo e CT Zavaglia conquistano la salvezza

Domenica 30 novembre si sono giocate le sfide di ritorno che hanno deciso le quattro squadre che hanno conquistato la salvezza e quindi il diritto di disputare la serie A1 anche nel 2026 e le quattro compagini che invece retrocedono in Serie A2.

Dopo le sfide di andata due squadre avevano fatto un passettino in avanti, TC Rungg e CT Palermo grazie ai 4-2 messi a segno in trasferta, mentre le sfide tra TC Sinalunga e Tennis Comunali Vicenza e quella tra CT Zavaglia e CT Vela Messina si erano chiuse in parità. Vediamo quindi i verdetti.

TC RUNGG – PARK TENNIS CLUB GENOVA 3-1

Si chiude con la salvezza la stagione del TC Rungg Sudtirol Yogurteria. La squadra altoatesina festeggia la permanenza in Serie A1 grazie al successo per 3-1 ottenuto contro il Park Tennis Club Genova davanti al pubblico di casa in quel di Appiano. Il TC Rungg parte subito in vantaggio grazie a Stefano Napolitano che batte in due set Luigi Sorrentino 6-3 7-5. Il Park Tennis Club rimette la sfida in equilibrio con l’eterno Gianluca Mager che batte in rimonta Alexander Weis 4-6 6-4 6-2. Il 2-1 a favore del TC Rungg lo sigla Maximilian Figl che lascia le briciole a Alessandro Ceppellini 6-2 6-0. Il punteggio che vale la salvezza e il 3-1 finale lo firma Franco Agamenone che batte 6-4 6-2 Fonio. Obiettivo raggiunto quindi dopo i singolari con i doppi che non vengono disputati.

CT PALERMO – JUNIOR TENNIS PERUGIA 3-1

Anche la sfida di Palermo si chiude dopo i singolari con la festa dei padroni di casa che portano a casa la salvezza. Dopo il 4-2 conseguito a Perugia, alla compagine siciliana bastava incamerare tre partite e così è stato, senza neppure ricorrere ai doppi.

Tra i protagonisti di questa stagione vi è stato sicuramente Luca Potenza che ha vinto il suo ottavo singolare, chiudendo questo straordinario campionato da imbattuto in singolare (una sola sconfitta nel doppio). Potenza sul campo centrale ha battuto l’olandese Stijn Slump per 6-2 6-3. Al 2-0 per il CT Palermo, al termine di un match durato 3 ore e trenta minuti, ci pensa il tedesco Adrian Oetzbach, in un match che è stato anche sospeso per uno scroscio di pioggia. Il tedesco batte il ligure Alessandro Giannessi (ex Palermo) per 1-6 6-2 7-6. Nel terzo match il 22enne mancino Gabriele Piraino, a distanza di 7 giorni, batte ancora l’ex top 100 Francesco Passaro in due set (6-2 7-6), dopo aver rimontato da 5-3 nel secondo parziale, chiuso poi al tie-break. Ininfluente la sconfitta di Francesco Mineo, superato da Gilberto Casucci per 6-3 6-2.

CT VELA MESSINA – CT ZAVAGLIA 1-4

Per una siciliana che festeggia ce n’è un’altra che vive una domenica da incubo. In trasferta il CT Zavaglia, circolo neo promosso, piazza il colpaccio battendo per 4-1 a domicilio il CT Vela Messina. Partenza sprint per i ravennati con il giovane Carlo Alberto Caniato che lascia solo un game (6-1 6-0) a Fabio Varsalona. Il 2-0 per il CT Zavaglia lo sigla Luigi Valletta che batte 6-3 6-2 Gabriele Bombara. A riaprire la situazione per il CT Vela Messina ci pensa Giorgio Tabacco che batte 7-5 6-3 il bosniaco Nerman Fatic. A ristabilire le distanze a favore del CT Zavaglia ci pensa Niccolò Satta che porta i romagnoli sul 3-1 prima dei doppi grazie al successo contro Enrico Egitto 7-5 6-4. Ai romagnoli a quel punto bastava vincere solo un doppio e chiudono subito la pratica grazie a Caniato/Fatic. Il duo del CT Zavaglia batte 6-2 6-4 Egitto/Tabacco per una storica riconferma nella massima serie del circolo romagnolo.

TENNIS COMUNALI VICENZA – TC SINALUNGA 4-2

Altra neopromossa che conferma la propria permanenza nella massima serie è il Tennis Comunali Vicenza. Il circolo veneto, dopo il pareggio in terra toscana, batte 4-2 il TC Sinalunga (campione d’Italia nel 2022) e festeggia la salvezza. Sfida in equilibrio dopo i singolari: Alessandro Battiston batte Marcello Serafini portando in vantaggio Vicenza. Il pareggio per Sinalunga lo firma lo slovacco Jozef Kovalik che batte 6-3 6-4 Gabriele Bosio. Pesa come un macigno l’assenza di Matteo Gigante che, se sette giorni prima ha provato a giocare qualche game, nel match di ritorno non riesce a scendere in campo regalando il punto a Vicenza. A tenere in equilibrio il match per il TC Sinalunga ci pensa Andrea De Marchi che batte 3-6 7-5 6-1 Giovanni Peruffo. Nel primo doppio la coppia Peruffo/Bosio domina Malfetti/Serafini 6-2 6-0. Maggior equilibrio nell’altra sfida che si chiude al super tie-break. L’esperta coppia del TC Sinalunga composta da Kovalik e Vanni lotta ma deve cedere 6-4 5-7 10-8 a Picchione/Battiston che con il loro successo sanciscono la salvezza del Tennis Comunali Vicenza.