Australian Open

Australian Open 2026, Duckworth e Jones sono le prime wild card

Grazie alla appena inaugurata “Wildcard Points Race” dell’Australian Pro Tour, Duckworth e Jones guadagnano un posto nel main draw del prossimo Australian Open

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
James Duckworth - Dallas 2024 (X @DALOpenTennis)
James Duckworth - Dallas 2024 (X @DALOpenTennis)

Quest’anno il calendario professionistico australiano si è arricchito con l’istituzione della ‘Wildcard Points Race’, un nuovo sistema di selezione destinato ai residenti per l’accesso diretto all’Australian Open. Si tratta di una seconda possibilità per i giocatori emergenti o meno affermati, eleggibili a rappresentare l’Australia nelle competizioni ufficiali ed entrare in main draw nello Slam “di casa” senza passare per le qualificazioni.  

Sezioni
Duckworth protagonista della Wildcard Points Race al maschile  Jones primeggia nella Wildcard Points Race femminile Il pensiero di Tennis Australia

La prima edizione della ‘Race d’Oltreoceano’ si è svolta a novembre, ha compreso gli eventi di Brisbane, Sydney e Playford, e ha visto James Duckworth ed Emerson Jones – rispettivamente nel singolare maschile e femminile – dominare la classifica punti.  

Duckworth protagonista della Wildcard Points Race al maschile  

James Duckworth si è distinto come miglior australiano della race, vincendo il torneo di Sydney contro Hayato Matsuoka e ottenendo buone prestazioni nelle altre tappe. 

Per tutta la stagione, il trentatreenne ha registrato risultati positivi, raggiungendo la posizione n° 87 del ranking mondiale e, quindi, mancando di poco l’accesso diretto all’Australian Open. Grazie a queste tre settimane di alto livello, però, Duckworth si è assicurato l’ennesima opportunità di partecipare allo Slam, entrando nel main draw con la wildcard conferitagli dalla race.  

È stato bello assicurarsi un posto grazie a questa fantastica nuova iniziativa di Tennis Australia, ha dichiarato. “Al momento è il mio torneo preferito al mondo. Il pubblico di casa è surreale al Melbourne Park. Ho l’occasione di giocare davanti ad amici e famiglia e non vedo l’ora di ricevere tutto il supporto, non vedo l’ora di essere lì”. 

Jones primeggia nella Wildcard Points Race femminile 

Al femminile, invece, la testa di serie n° 3 Emerson Jones si è assicurata la wildcard dopo il trionfo a Playford, dove ha battuto nell’ultimo atto Maddison Inglis, e l’approdo in finale a Sydney.   A soli 17 anni, la talentuosa oceanica è una delle più giovani australiane ad ottenere una WC nel tabellone principale dell’Australian Open

La tennista ha sottolineato in conferenza stampa a Melbourne come la lotta per il primo posto sia rimasta aperta fino all’ultima competizione: “Nessuno sapeva davvero chi avrebbe vinto, è stato un po’ tutto altalenante. Io cercavo solo di vincere il torneo, ma questo primo posto è sicuramente un bel bonus”. 

Sarà la sua seconda apparizione consecutiva nello Slam di casa per leia, dopo l’esordio dell’anno scorso: È stata un’esperienza fantastica per me conoscere il livello del torneo. Quindi sicuramente ci riproverò, sono molto emozionata”. 

Il pensiero di Tennis Australia

“Abbiamo avuto ottimi giocatori a Brisbane, Sydney e Playford per la Wildcard Points Race, e ora due vincitori di tutto rispetto”, ha dichiarato Tim Jolley, Chief Performance Officer di Tennis AustraliaJames Duckworth sembrava destinato a mancare il taglio per l’Australian Open dopo il congelamento del ranking, ma ha migliorato la sua posizione fino al numero 87 del mondo nel corso della serie di playoff e merita decisamente di prendere il suo posto nel tabellone principale. Anche Emerson Jones ha avuto tre settimane fantastiche, a soli 17 anni ha un grande futuro davanti a sé ed è una degna vincitrice della wildcard femminile”

Gli altri vincitori di wild card per l’Australian Open 2026 finora annunciati sono: Yunchaokete Bu (CHN) nel maschile e Zarina Diyas (KAZ) nel femminile per la regione Asia-Pacifico e Patrick Kypson ed Elizabeth Mandlik per gli Stati Uniti.

Sabrina Giorgi

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Carlos Alcaraz punta all’Australian Open: “Sarà fantastico, è il mio obiettivo principale”
Interviste Personaggi
Le vittorie al Roland Garros, Laver e le sfide con Panatta: le partite indimenticabili di Nicola Pietrangeli
Racconti
Sinner e il cordoglio privato per la famiglia Pietrangeli: archiviata un’inutile polemica
Personaggi
Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: mercoledì i funerali a Ponte Milvio
Personaggi