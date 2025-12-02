WTA

Zvonareva torna in campo con una vittoria

Dopo più di un anno d'assenza, la russa riparte da un ITF a Dubai

Di Pietro Sanò
1 min di lettura

La stagione 2025 si è praticamente conclusa già da qualche settimana, ma non per tutti. All’alba del mese di dicembre, il circuito femminile ci rivela un’inattesa sorpresa, il ritorno in campo, con vittoria, di Vera Zvonareva. L’ex numero 2 del mondo, ormai 41enne, ha deciso di partecipare a un ITF da 100 mila dollari a Dubai, e al primo turno ha sconfitto la numero 238 del mondo, Tara Wurt, in due set.

La tennista russa non partecipava ad un evento ufficiale da più di un anno. L’ultima apparizione, infatti, risale al Roland Garros 2024, quando partecipò in doppio con la connazionale Mirra Andreeva. La sua avventura nel mondo del tennis sembrava già conclusa, ma come d’incanto il suo nome è sbucato fuori proprio al termine del 2025, e chissà se la finalista di Wimbledon e US Open 2010 non voglia rimettersi in gioco nel 2026.

